Авиация и флот ЮВО провели совместные учения в море

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 авг — РИА Новости. Истребители 4 армии ВВС и ПВО провели совместное учение с корабельными силами Черноморского флота и Каспийской флотилии, в ходе которых отработали обнаружение и уничтожение крылатых ракет условного противника в морской зоне, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Во взаимодействии с кораблями и авиацией учебно-боевые задачи успешно выполнили радиотехнические подразделения береговых станций разведки", — сказал он. Заблаговременное обнаружение целей обеспечило возможность принятия решения на применение сил и средств для уничтожения крылатых ракет до их появления в зоне поражения на максимальной дальности.

Черноморский флот выполнял учебно-боевые задачи в едином замысле совместного тактического учения, в котором принимают участие 4 армия ВВС и ПВО и общевойсковое объединение ЮВО на общевойсковых полигонах, расположенных в районах черноморского побережья Абхазии, Крыма и Кубани. Условные цели, обозначающие крылатые ракеты, были уничтожены вооружением фрегата "Вышний Волочок".

В акватории Каспийского моря аналогичную задачу отработал экипаж малого ракетного корабля "Дагестан".

В соответствии с решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова командование общевойскового объединения проводит двусторонние тактические учения на различных участках черноморского побережья от Тамани до полигона Нагвалоу в Абхазии и в Крыму в период с 1 по 15 августа. В общей сложности в них принимают участие более 2,5 тысячи военнослужащих и задействованы около 600 единиц военной техники.