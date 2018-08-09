Российские военные победили на армейских играх "Воин Содружества – 2018"

ТИРАСПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. Команда Оперативной группы российских войск (ОГРВ) вновь, как и год назад, стала победительницей армейских игр "Воин содружества — 2018" в Приднестровье, сообщила пресс-служба минобороны непризнанной республики.

Об этом было объявлено в четверг в учебном центре ОГРВ на церемонии подведения итогов и награждения. Победителю армейских игр, команде ОГРВ, вручен кубок. Лучшие специалисты своего дела в различных номинациях награждены памятными призами и почетными грамотами.

Начальник ОГРВ полковник Дмитрий Зеленков высоко оценил стремление участников к победе. "До последнего этапа игр была упорная борьба между командами, в том числе в конкурсе снайперских пар и у специалистов тыла, это говорит о том, что уровень подготовки участников вырос", – подчеркнул полковник.

Второе место в общекомандном зачете заняла команда минобороны ПМР.

Глава ведомства генерал-майор Олег Обручков удовлетворен выступлением своей команды. "Самое важное – это участие в сегодняшнем мероприятии. Мы приобрели определенные навыки, которые впредь позволят военнослужащим добиваться высоких результатов в боевой подготовке и воспитывать молодых воинов", – отметил министр.

Всего же в играх приняло участие шесть команд: ОГРВ, минобороны ПМР, МВД, МГБ, минюста и госслужбы охраны. В прошлом году соревновались 4 команды. Он поблагодарил организаторов соревнований – Оперативную группу российских войск – за возможность силовым подразделениям республики повысить уровень выучки.

На территории Приднестровья дислоцирована Оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавской ССР еще до распада Советского Союза, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдовы силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.