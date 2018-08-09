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Безопасность

Чем грозят России новые санкции США по делу Скрипалей

(обновлено: 16:56 09.08.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМакеты боеприпасов с отравляющими веществами на объекте Кизнер в УдмуртииМакеты боеприпасов с отравляющими веществами на объекте Кизнер в Удмуртии
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Андрей Коц, Максим Рубченко. В минувшую среду Госдеп США опубликовал на ведомственном сайте перечень новых антироссийских санкций, которые вступят в силу 22 августа. Американские чиновники решили полностью запретить поставки в Россию электронных устройств и компонентов двойного назначения, которые могут использоваться не только в гражданских, но и в военных целях. Впрочем, эти ограничения — лишь символическая "разведка боем": Москва и так давно не закупает в США технологии, важные для национальной безопасности. "Генеральное наступление" начнется через 90 дней, когда Вашингтон введет в действие второй пакет санкций, понижающий уровень дипотношений между странами, замораживающий товарооборот и запрещающий самолетам "Аэрофлота" совершать рейсы в США. Избежать этого, судя по всему, невозможно — Госдеп выдвинул России изначально невыполнимые требования.

"Химический" предлог

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Самарин
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Посольство России раскритиковало процедуру анализа яда в "деле Скрипалей"
Белый дом пошел на новые санкции под предлогом так и не доказанного факта применения российскими спецслужбами химического оружия в британском Солсбери в начале марта. Тогда, напомним, неизвестные отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию неким нервно-паралитическим агентом. Следствие еще толком не началось, а Лондон уже обвинил в покушении Россию, не забыв на всякий случай щедро разбавить "приговор" формулировками "весьма вероятно". Американцы на словах поддержали своего главного союзника сразу, но к делу перешли только сейчас.

Первый пакет санкций вводится в действие безоговорочно. Второй — если Россия не пойдет "на сотрудничество". Для этого, по мнению властей США, Москва должна "дать надежные заверения, что в будущем не станет применять химическое или биологическое оружие, а также согласится на инспекции на месте со стороны ООН". Проще говоря, американские законодатели требуют от Кремля доказательств отсутствия в России запасов боевых отравляющих веществ и производственных мощностей для их изготовления. И элегантно "вписывают" в ультиматум Организацию Объединенных Наций, которой теперь предстоит решить весьма нетривиальную задачу.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкУтилизация обожженных боеприпасов с отравляющими веществами в рамках программы уничтожения последнего химического оружия на объекте "Кизнер" в Удмуртии
© РИА Новости / Илья Питалев
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Утилизация обожженных боеприпасов с отравляющими веществами в рамках программы уничтожения последнего химического оружия на объекте "Кизнер" в Удмуртии

Дело в том, что последний снаряд с нервно-паралитическим газом российского производства уничтожили на заводе "Кизнер" в Удмуртии еще в сентябре прошлого года — разумеется, под контролем международных наблюдателей. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), созданная при прямой поддержке ООН, однозначно заявила: Москва обязательства по утилизации "боевой отравы" выполнила полностью. Документ, подтверждающий эти выводы, подписал лично гендиректор ОЗХО Ахмет  Узюмджю.

Логотип НАТО в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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НАТО поддержала решение США о новых санкциях против России
В Госдепе не пояснили, какие еще "надежные заверения" может предоставить Россия. Не уточнили, кто именно будет проводить "инспекции на месте со стороны ООН", ведь специалисты ее дочерней структуры уже давно все дотошно проверили и нарушений не нашли. Очевидно, США никакие доказательства и не нужны, а дело Скрипалей используется в качестве casus belli для очередного витка санкционной войны. Впрочем, новые ограничительные меры вряд ли нанесут России серьезный ущерб.

Повторение пройденного

Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Россия проявит разумный подход при ответе на санкции США, заявили в Совфеде
Наиболее болезненными для экономики выглядят санкции в отношении финансового сектора. С другой стороны, Россия давно не привлекает кредиты МВФ и Всемирного банка (именно их в первую очередь имеют в виду под международными банками). При этом в июле Россия договорилась о финансировании на миллиард долларов с банком БРИКС, на который Вашингтон влиять не в состоянии.

Запрет на кредитование правительства России финансовыми структурами США тоже не изменит ситуацию. Мало того, это может даже сыграть на руку России, поскольку послужит аргументом против ограничения на покупку российского госдолга, на чем настаивают американские сенаторы. По форме это почти одно и то же, но, по сути, возможность продавать облигации федерального займа важнее, чем прямые кредиты от американских банков.

© РИА Новости / Алексей СухоруковПерейти в фотобанкДоллары США
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Доллары США

Что касается ограничений на экспорт и импорт товаров, то они не окажут сильного влияния просто в силу небольшого объема торговли между двумя странами: на США по итогам второго квартала 2018-го приходилось лишь 3,28% внешнеторгового оборота России. Сальдо торгового баланса положительное для России, но небольшое — 92,5 миллиона долларов. Потеря этих денег в масштабах экономики просто неощутима.

Белый дом в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Эксперт: санкции США от действий России не зависят в принципе
Кроме того, взаимный товарооборот все равно будет сокращаться из-за торговой войны. С 5 августа Россия повысила до 25–40% ставки на импорт из США транспортных средств для перевозки грузов, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, а также оптоволокна на общую сумму 87,6 миллиона долларов в год.

В ближайшие три года будут введены дополнительные пошлины на 450 миллионов долларов и в отношении других американских товаров. Под удар могут попасть летательные аппараты, автомобили и запчасти, табачная и алкогольная продукция, сельхозтовары. Эти решения приняли в ответ на ранее установленные Вашингтоном заградительные пошлины на российские сталь и алюминий.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПокраска самолета Sukhoi Superjet 100 в ливрею авиакомпании "Аэрофлот"
© РИА Новости / Максим Блинов
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Покраска самолета Sukhoi Superjet 100 в ливрею авиакомпании "Аэрофлот"

Запрет на полеты в США "Аэрофлота" ощутимо ударит по самой компании и создаст дополнительные неудобства россиянам, летающим за океан. Однако для экономики в целом прямой эффект от этой санкции минимален. Что же касается понижения уровня или приостановки дипломатических отношений, то это крайняя мера, на которую Трамп вряд ли решится. В любом случае это уже вопрос не экономики, а чистой политики.

Нервная реакция

Тем не менее рынки отреагировали на санкции крайне нервно. Сразу после сообщения о новых запретительных мерах 8 августа около 22:00 по московскому времени курс доллара на Московской бирже подскочил сразу на 50 копеек. Сегодня российская валюта после открытия торгов продолжила падение, впервые за два года пробив отметку 66,7 рубля за доллар.

Упаковка таблеток. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Новые санкции США против России не затронут фармрынок, считают эксперты
Этот обвал отчасти спровоцировал другой ограничительный документ, подготовленный в США, — законопроект о расширении санкций под названием "Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018". Он, в частности, предусматривает запрет на операции с российским госдолгом и блокировку долларовых расчетов для российских банков. Публикация этого документа привела к снижению акций Сбербанка и ВТБ. Теперь к ним добавились и акции "Аэрофлота".

В результате с начала торгов в понедельник бумаги Сбербанка подешевели на 12%, ВТБ — на 13%, "Аэрофлота" — на 14,5%. Рубль, подешевевший к доллару за сутки на пять процентов — с 63,53 до 66,72 рубля, в середине дня 9 августа начал отыгрывать позиции. К 13 часам по московскому времени котировки доллара снизились до 65,88 рубля, евро — с 77,33 до 76,38 рубля.

"Основные санкции могут вступить в силу в конце ноября, так что общей картины это не меняет, — отмечает заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин. — Но у рынка появился повод начать распродажи заранее, поэтому всплеск на валютном рынке понятен. Не исключено, что после первой волны настроения успокоятся и мы увидим возвратное движение курса, но ставить на это большие деньги было бы неправильно — волатильность слишком высока".

"Закон позволяет президенту США отменить санкции, но ждать этого не стоит, — уверен главный аналитик Банка "Глобэкс" Виктор Веселов. — В ноябре пройдут перевыборы в нижнюю и верхнюю палаты конгресса США, и сейчас демократам и республиканцам важно максимально использовать негативный имидж России в предвыборных целях, чтобы повысить свой рейтинг. Кроме того, генпрокурор США скоро представит доклад о вмешательстве России в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году. Эта истерика давит на российский рынок, поэтому иностранные инвесторы сбрасывают ОФЗ и покупают доллар. Есть все основания дождаться окончания паники, чтобы купить подешевевшие активы".

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Безопасность
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
vladyka_lavr
надо им полеты над РФ запретить. Пускай облетают!
16:01
09.08.2018
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Cicicipi
Эта истерика давит на российский рынок, и поэтому иностранные инвесторы сбрасывают ОФЗ и покупают доллар. Есть все основания дождаться окончания паники, чтобы купить подешевевшие активы".

РИА Новости ria.ru/defense_safety/20180809/1526246692.html
Вот именно, государство за сущие гроши может выкупить свой долг, если не сваляет дурака.
15:50
09.08.2018
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