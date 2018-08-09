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Вертолет Ми-8 имени Героя России Хабибуллина покажут на "Армии-2018"

(обновлено: 13:56 09.08.2018)
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© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкОткрытие памятника погибшему в Сирии летчику Ряфагатю Хабибулину в Кореновске. Архивное фотоОткрытие памятника погибшему в Сирии летчику Ряфагатю Хабибулину в Кореновске. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Вертолет армейской авиации Ми-8АМТШ имени Героя Российской Федерации полковника Ряфагатя Хабибуллина впервые будет показан в Ростовской области на площадке форума "Армия-2018", сообщили в четверг в пресс-службе Южного военного округа.

Вертолет Ми-8, названный в честь Героя России Ряфагатя Хабибуллина
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Имя Героя России Хабибуллина, погибшего в Сирии, присвоено вертолету ЮВО
В сообщении отмечается, что это первый именной вертолет, поступивший на вооружение полка армейской авиации объединения ВВС и ПВО ЮВО, дислоцированного в Краснодарском крае, которым командовал полковник Рафагять Хабибуллин.

Конгрессно-выставочные мероприятия в рамках форума "Армия-2018" пройдут на полигоне Кадамовский под Новочерскасском в Ростовской области с 24 по 26 августа.

Восьмого июля 2016 года российские военные летчики-инструкторы Ряфагать Хабибулин и Евгений Долгин совершали облет сирийского вертолета (одной из модификаций вертолета Ми-24) в провинции Хомс (Сирия). В этот период времени восточнее Пальмиры крупный отряд боевиков ИГИЛ* атаковал позиции сирийских войск и, прорвав оборону, стремительно продвигался вглубь района, создав угрозу захвата господствующих высот. Экипаж получил запрос от сирийского командования группировки на огневое поражение наступающих боевиков. Командир экипажа Рафагять Хабибулин принял решение атаковать террористов. Грамотными действиями российского экипажа наступление террористов было сорвано.

Указом президента Российской Федерации от 28 июля 2016 г. №382 за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, полковнику Ряфагать Махмутовичу Хабибуллину присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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