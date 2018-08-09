На конкурсе расчетов беспилотников на АрМИ-2019 появятся новые упражнения

ПОЛИГОН ГВАРДЕЙСКИЙ (Казахстан), 9 авг – РИА Новости. Новые упражнения будут введены в программу конкурса расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Соколиная охота" Армейских международных игр в следующем году, сообщил в четверг главный судья международного конкурса Болат Журабаев.
Он добавил, что по условиям нового упражнения расчетам необходимо будет ночью выдвинуться в заданный район, осуществить запуск беспилотника, провести воздушную разведку и вернуться обратно. "Район выполнения упражнения планируем насытить патрулями, дозорами, сторожевыми заставами противника", — пояснил Журабаев.
Ранее сообщалось, что в конкурсе 2018 года, который прошел в Казахстане, лучшими стали операторы БПЛА хозяева соревнований, на втором месте — российский коллектив, третье место досталось представителям Белоруссии. Церемония награждения победителей состоится 9 августа.
Четвертые Армейские международные игры проводятся до 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран. В них принимают участие команды из 32 стран.