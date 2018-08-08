Казахстан победил в конкурсе артиллеристов на АрМИ-2018

ПОЛИГОН ГВАРДЕЙСКИЙ (Казахстан), 8 авг — РИА Новости. Казахстанские артиллеристы победили в конкурсе "Мастера артиллерийского огня-2018" Армейских международных игр, сообщили журналистам в среду в пресс-центре игр.

Финальный этап конкурса завершился 8 августа на полигоне Гвардейский в предгорьях хребта Заилийский Алатау на юге Казахстана.

"Казахстанская команда уверенно победила в финальной эстафете международного конкурса АрМИ-2018 "Мастера артиллерийского огня". Хозяева затратили на прохождение трассы 33 минуты 17 секунд", — говорится в сообщении.

Второе место разделили узбекистанская и белорусская команды, а третье — минометные расчеты России и Азербайджана.

Отмечается, что впервые решением судейской коллегии вместо четырех участников в финале выступили шесть команд. В конкурсе также участвовали артиллеристы Киргизии.

В ходе финальной эстафеты минометным расчетам нужно было преодолеть на тягаче МТ-ЛБ 12-километровый маршрут с препятствиями (без учета штрафных кругов), а также в поразить мишени из 120-миллиметровых минометов, ручных противотанковых гранатометов, пулеметов ПКТ и автоматов АК-74.

Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, церемония награждения лучших минометных расчетов состоится 9 августа, в день закрытия Армейских международных игр на полигоне 40-й военной базы "Отар" Вооруженных сил Казахстана. В состязании принимали участие команды из 11 стран: Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Киргизии, России, Сирии, Таджикистана и Узбекистана.

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