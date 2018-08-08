Казахстан победил в конкурсе артиллеристов на АрМИ-2018

ПОЛИГОН ГВАРДЕЙСКИЙ (Казахстан), 8 авг — РИА Новости. Казахстанские артиллеристы победили в конкурсе "Мастера артиллерийского огня-2018" Армейских международных игр, сообщили журналистам в среду в пресс-центре игр.
"Казахстанская команда уверенно победила в финальной эстафете международного конкурса АрМИ-2018 "Мастера артиллерийского огня". Хозяева затратили на прохождение трассы 33 минуты 17 секунд", — говорится в сообщении.
Второе место разделили узбекистанская и белорусская команды, а третье — минометные расчеты России и Азербайджана.
Отмечается, что впервые решением судейской коллегии вместо четырех участников в финале выступили шесть команд. В конкурсе также участвовали артиллеристы Киргизии.
Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, церемония награждения лучших минометных расчетов состоится 9 августа, в день закрытия Армейских международных игр на полигоне 40-й военной базы "Отар" Вооруженных сил Казахстана. В состязании принимали участие команды из 11 стран: Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Киргизии, России, Сирии, Таджикистана и Узбекистана.
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