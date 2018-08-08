Военная полиция провела под Оренбургом учения по сирийскому опыту

САМАРА, 8 авг — РИА Новости. Военные полицейские из нескольких регионов провели учение на Тоцком полигоне в Оренбургской области, посвященное освоению сирийского опыта, сообщает в среду пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО)

"Активную фазу масштабных совместных учений военной полиции на полигоне Тоцкое в Оренбургской области посвятили освоению сирийского опыта. В практических действиях приняли участие подразделения из республики Башкортостан, Оренбургской, Самарской, Ульяновской и Челябинской областей", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, к учению также привлекались представители местных правоохранительных органов, разведывательные отряды, мотострелковые и инженерные подразделения, расчеты противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы 2-й гвардейской общевойсковой армии. Всего в практических действиях приняли участие более 40 подразделений.

По замыслу учения, военные полицейские провели розыгрыш действий при попадании своих подразделений в окружение боевиков или нападении на контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты. Военнослужащими отрабатывались задачи по отражению атаки, вызову помощи, действиям в критических ситуациях. Участники учений также учились проводить патрулирование в местах работы диверсионных групп противника, сопровождать грузы, брать под охрану административные объекты, оказывать первую медицинскую помощь, взаимодействовать с местными органами управления без знания национального языка и получать разведывательную информацию.