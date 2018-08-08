Российские военные выиграли конкурс "Десантный взвод" АрМИ

Военнослужащие у БМП 2 и БМД 2 на армейском конкурсе Десантный взвод. Архивное фото

Военнослужащие у БМП 2 и БМД 2 на армейском конкурсе Десантный взвод. Архивное фото

ПСКОВ, 8 авг — РИА Новости. Российские десантники одержали победу по итогам всех этапов конкурса Армейских международных игр "Десантный взвод", который проходит на территории Псковской области, в среду российская команда показала лучший результат в эстафете на боевых машинах (БМД), сообщили в Минобороны.

"В среду на полигоне Струги Красные прошла вторая часть четвертого этапа — эстафета на БМД. Российские десантники соревновались с китайской командой и смогли обойти ее на полкруга. По итогам всех этапов команда России победила в конкурсе "Десантный взвод", — отмечается в сообщении ведомства.

Участие в международном конкурсе десантных подразделений "Десантный взвод" принимают более 400 военнослужащих из России, Алжира, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Судана и ЮАР. Каждая команда состоит в среднем из 42 человек вместе с главами делегаций, группами технической и тренерской поддержки. Представители Индии выступают на соревнованиях в качестве наблюдателей.

"Десантный взвод" проходит в рамках Армейских международных игр с 28 июля по 9 августа. Основные этапы соревнований пройдут на полигонах Струги Красные и Завеличье в Псковской области. Значительную часть сборной России составляют военнослужащие 76-й дивизии, которая дислоцируется на территории региона.

IV Армейские международные игры открылись 28 июля в подмосковном парке "Патриот". Игры, программа которых включает 28 конкурсов, продлятся по 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран. В них принимают участие команды из 32 стран.