Российские военные выиграли конкурс "Десантный взвод" АрМИ

ПСКОВ, 8 авг — РИА Новости. Российские десантники одержали победу по итогам всех этапов конкурса Армейских международных игр "Десантный взвод", который проходит на территории Псковской области, в среду российская команда показала лучший результат в эстафете на боевых машинах (БМД), сообщили в Минобороны.
Участие в международном конкурсе десантных подразделений "Десантный взвод" принимают более 400 военнослужащих из России, Алжира, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Судана и ЮАР. Каждая команда состоит в среднем из 42 человек вместе с главами делегаций, группами технической и тренерской поддержки. Представители Индии выступают на соревнованиях в качестве наблюдателей.
IV Армейские международные игры открылись 28 июля в подмосковном парке "Патриот". Игры, программа которых включает 28 конкурсов, продлятся по 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран. В них принимают участие команды из 32 стран.