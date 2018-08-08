Авиация ЮВО отработала ракетного-бомбовый удар на учениях в Закавказье

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Военно-воздушные силы и силы противовоздушной обороны Южного военного округа (ЮВО) отработали нанесение ракетного-бомбового удара по позициям условного противника на учениях в Южной Осетии, в Абхазии и в Армении, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Около 20 самолетов оперативно-тактической авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа было задействовано в нанесении ракетно-бомбового удара по позициям условного противника на горных общевойсковых полигонах российских военных баз в Закавказье – "Дзарцеми" в Южной Осетии, "Цабал" — в Абхазии и "Алагяз" в Армении", — говорится в сообщении.

Уточняется, что истребители Су-30, Су-27СМ, Миг-29 и бомбардировщики Су-34 отработали учебно-боевые задачи в рамках плановых совместных тактических учений общевойсковых объединений ЮВО, а также российской военной базы в Армении. "Бомбометание и ракетные пуски выполнялись как имитационно, так и с боевым применением", — отмечают в пресс-службе.

Добавляется, что координацию действий летчиков обеспечили авиационные наводчики, входящие в состав полевых командных пунктов общевойсковых подразделений, действующих в единой системе разведывательно-ударных контуров. Точность наведения авиационного удара обеспечило применение комплексов "Стрелец-ВР".

Также добавляется, что c 1 по 15 августа в соответствии с решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова проводятся совместные тактические учения на общевойсковых полигонах, расположенных в районах черноморского побережья, а также в горах Кавказа и Закавказья. Всего в них принимает участие более 4,5 тысячи военных и около 1 тысячи единиц военной техники.