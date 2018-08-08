Ракетчики Балтийского флота поразили условные цели в море из "Бастионов"

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Ракетчики Балтийского флота провели электронные стрельбы из комплексов "Бастион" по условным целям, сообщил журналистам начальник отдела информобеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.

"В ходе выполнения боевой задачи расчеты противокорабельных комплексов "Бастион" провели электронные пуски противокорабельной ракетой "Оникс" по условным целям в Балтийском море, во время комплексной тренировки ракетчики также осуществили ряд мероприятий по маскировке и противодиверсионному обеспечению мест несения боевого дежурства", — сказал он.

Отмечается, что боевые расчеты комплексов "Бал" и "Бастион" Балтийского флота постоянно совершенствуют свои практические навыки. Выполняя плановые учебно-боевые задачи в своих позиционных районах, флотские ракетчики проводят регулярные тренировки боевых расчетов противокорабельных комплексов, поступивших в соединение в 2017 году в рамках планового перевооружения частей Балтийского флота.

Противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" разработан НПО машиностроения на основе новейшей на тот момент сверхзвуковой противокорабельной ракеты 3М55 "Оникс". Комплекс "Бастион" предлагается в двух вариантах — подвижном "Бастион-П" и стационарном "Бастион-С". В состав подвижного комплекса входит 4 мобильных пусковых установки на шасси МЗКТ-7930, машина управления, транспортно-заряжающие машины, а также могут дополнительно применяться машины целеуказания с РЛК "Монолит-Б".