Российские военные победили в международном конкурсе разведчиков

НОВОСИБИРСК, 8 авг – РИА Новости. Российские военнослужащие стали победителями международного конкурса военных разведчиков, проходившего в рамках Армейских международных игр 2018 года в Новосибирской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
"Российские военнослужащие стали победителями международного конкурса "Отличники войсковой разведки-2018", который завершился на полигоне "Кольцово" в Новосибирской области. В армейских играх также принимали участие разведчики из Судана, Китая, Узбекистана, Зимбабве, Казахстана, Армении и Беларуси", — говорится в сообщении.
Всего командам-участникам конкурса предстояло пройти пять этапов — десантирование и совершение марш-броска на 15 километров, выявить лучших в вождении боевых машин пехоты (БМП-2), продемонстрировать навыки боевой и физподготовки на комплексе препятствий "Тропа разведчика", выполнить индивидуальные и групповые стрельбы, а также преодолеть водную преграду вплавь и на БМП-2.
"На протяжении всего конкурса разведчики из России уверенно лидировали, достойно отстаивая честь страны на международных соревнованиях. Так, на этапах "Тропа разведчика" и "Конкурс разведчиков-специалистов" российская команда установила рекорд армейских игр", — говорится в сообщении.
Второе и третье место на соревнованиях заняли разведчики из Китая и Узбекистана. Упорная борьба за призовые места сохранялась вплоть до последнего этапа, где команде из КНР удалось показать лучший результат в преодолении водной преграды и совершении марш-броска со скоростной стрельбой и завоевать серебряные медали конкурса.
Торжественная церемония закрытия армейских игр состоится в центральном парке культуры и отдыха Новосибирска 9 августа, где российским военнослужащим вручат кубок победителям, а также объявят лучшего разведчика соревнований.
По итогам первых двух дней "Танкового биатлона" в дисциплине "Индивидуальная гонка" лидирует российский экипаж.
На втором месте идет команда из Китая, за ней следуют танкисты из Белоруссии. Замыкает четверку экипаж из Казахстана.
По условиям гонки нужно было быстро и точно поразить мишени из штатного вооружения.
Участникам предстояло преодолеть "гребенку", колейный мост, противотанковый ров, курган, косогор, "змейку" и минное поле, эскарп, контрэскарп и скоростной участок.
Сборная России впервые вышла на полигон в третьем заезде против команд Ирана и Сербии.
Россияне победили, показав самую высокую скорость, которую пока удавалось развить в танковом биатлоне, — более 70 километров в час.
Результат российских танкистов составил 19 минут 37 секунд. До рекорда им не хватило всего 27 секунд.
Рекорд трассы — 19 минут 20 секунд — установлен сборной России в 2017 году и до сих пор не побит.
Все участники, кроме экипажей Китая и Белоруссии, выступают на российских Т-72Б3.
Китайские танкисты состязаются на своих "Тип 96". Белорусы привезли Т-72, модернизированный на предприятиях республики.
Соревнования проводятся с 28 июля по 11 августа.
Всего в 28 конкурсах участвуют 189 команд из 32 стран.