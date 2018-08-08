И хотя официальная дата начала конфликта — 8 августа, к этому моменту уже несколько недель шла так называемая ползучая война.

«С нашей стороны были потери, грузины постоянно провоцировали нас на линии соприкосновения и в своих территориальных анклавах, работали снайперы, — рассказывает Сиукаев. — Мы могли только защищаться. Южная Осетия — небольшое государство, всего около 60 тысяч человек. А население Грузии — почти четыре миллиона. Наши вооруженные силы несопоставимы как по численности, так и по боевой мощи. Тогда мы еще не знали, что Россия поможет».