Российские десантники стали лучшими в эстафете "Десантного взвода" на АрМИ

ПСКОВ, 7 авг – РИА Новости. Российские десантники показали лучшее время в прохождении эстафеты, которая состоялась во вторник на полигоне Завеличье под Псковом в ходе четвертого этапа конкурса Армейских международных игр "Десантный взвод", сообщили в Минобороны РФ.
"По итогам эстафеты российские десантники показали лучшее время. Они также заняли первое место в точности десантирования. Команда Марокко в десантировании стала второй, Китай на третьем месте. Что касается эстафеты, то здесь второе место у команды Китая, замыкают тройку лидеров десантники из Белоруссии", — отмечается в сообщении ведомства.
О конкурсе "Десантный взвод"
Международный конкурс десантных подразделений "Десантный взвод" проходит в рамках Армейских международных игр с 28 июля по 9 августа. Основные этапы соревнований пройдут на полигонах Струги Красные и Завеличье в Псковской области. Значительную часть сборной России составляют военнослужащие 76-й дивизии, которая дислоцируется на территории региона.
Четвертые Армейские международные игры открылись 28 июля в подмосковном парке "Патриот". Игры, программа которых включает 28 конкурсов, продлятся по 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран. В них принимают участие команды из 32 стран.