Российские десантники стали лучшими в эстафете "Десантного взвода" на АрМИ

ПСКОВ, 7 авг – РИА Новости. Российские десантники показали лучшее время в прохождении эстафеты, которая состоялась во вторник на полигоне Завеличье под Псковом в ходе четвертого этапа конкурса Армейских международных игр "Десантный взвод", сообщили в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что российские десантники уверенно лидируют по итогам трех этапов. В тройку лидеров по итогам жесткой конкурентной борьбы входят также команды из Белоруссии и Китая, разрыв по времени между которыми составляет считанные секунды. Во вторник на полигоне Завеличье под Псковом стартовал 4-й этап конкурса, в ходе которого десантники состязались в эстафете и в точности десантирования. Эстафета включала в себя преодоление полосы препятствий и огневых рубежей, на которых военнослужащие соревновались в точности и скорости стрельбы из гранатометов, пулеметов и автоматов.

"По итогам эстафеты российские десантники показали лучшее время. Они также заняли первое место в точности десантирования. Команда Марокко в десантировании стала второй, Китай на третьем месте. Что касается эстафеты, то здесь второе место у команды Китая, замыкают тройку лидеров десантники из Белоруссии", — отмечается в сообщении ведомства.

О конкурсе "Десантный взвод"

Участие в международном конкурсе десантных подразделений "Десантный взвод" принимают более 400 военнослужащих из России, Алжира, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Судана и ЮАР. Каждая команда состоит в среднем из 42 человек вместе с главами делегаций, группами технической и тренерской поддержки. Представители Индии выступают на соревнованиях в качестве наблюдателей.

Международный конкурс десантных подразделений "Десантный взвод" проходит в рамках Армейских международных игр с 28 июля по 9 августа. Основные этапы соревнований пройдут на полигонах Струги Красные и Завеличье в Псковской области. Значительную часть сборной России составляют военнослужащие 76-й дивизии, которая дислоцируется на территории региона.

Четвертые Армейские международные игры открылись 28 июля в подмосковном парке "Патриот". Игры, программа которых включает 28 конкурсов, продлятся по 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран. В них принимают участие команды из 32 стран.