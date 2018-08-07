В двух регионах ПФО начались первые совместные учения военной полиции

САМАРА, 7 авг — РИА Новости. Первые в Приволжском федеральном округе (ПФО) совместные учения военной полиции начались в Самарской и Оренбургской областях, сообщает во вторник пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"В Самарской и Оренбургской областях начались первые в ПФО совместные учения военной полиции. К ним также привлекаются представители комендатур из Ульяновской области, военной автоинспекции из Республики Башкортостан и Челябинской области, местные правоохранительные органы, разведывательные отряды, мотострелковые и инженерные подразделения, расчеты противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе специальных учений военным полицейским предстоит развернуть блокпосты на федеральных, региональных и ведомственных трассах, организовать сопровождение колонн военной техники, отразить нападение на блокпост в городе, организовать контрольно-пропускной режим во время условного военного положения, а также наладить взаимодействие с представителями других силовых ведомств.

Отмечается, что активная фаза учений пройдет 8 августа, основные действия будут разворачиваться в Тоцком гарнизоне в Оренбургской области. Всего в практических действиях принимают участие более 40 подразделений.