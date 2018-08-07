МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Идею о подписании Договора о европейской безопасности при желании всегда можно реанимировать, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Да ничего в международной жизни не является, что называется, забытым навсегда, все можно реанимировать, было бы желание. Мы действительно тогда прошли большой путь. И даже, несмотря на конфликт августа 2008 года, смогли подняться над этими проблемами", — заявил Медведев в интервью газете " Коммерсант ", отвечая на вопрос об инициативе подписания Договора о европейской безопасности.

Россия неоднократно предлагала членам ОБСЕ заключить Договор о европейской безопасности, в котором юридически было бы закреплено обязательство не повышать безопасность за счет безопасности других стран.