В учебные центры ЦВО зачислили более 3,4 тысячи военнослужащих

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 авг — РИА Новости. Более 3,4 тысячи военнослужащих зачислены в учебные центры Центрального военного округа (ЦВО), сообщает в понедельник ЦВО.

"Более 3,4 тысячи военнослужащих зачислены в учебные центры Центрального военного округа. План набора выполнен на 100%. Около 2,5 тысячи курсантов приступили к обучению в свердловском окружном учебном центре подготовки младших специалистов ЦВО. По окончании курса они поступят на должности командиров, наводчиков и механиков танков Т-72, бронетранспортеров БТР-82А и БМП различных модификаций", — говорится в сообщении.

В ходе обучения военнослужащие по призыву пройдут курсы строевой и физической подготовки, тактики, выполнят упражнения учебных и контрольных стрельб из танков, боевых машин пехоты, стрелкового оружия, метание боевых гранат, приобретут навыки вождения боевых машин, уточнили в ЦВО.

Отмечается, что еще около тысячи новобранцев поступили в межвидовой региональный учебный центр, дислоцированный в Ульяновской области. Здесь готовят младших специалистов связи по 11 военно-учетным специальностям, в том числе начальников командно-штабных машин, радиотелеграфистов, механиков станций спутниковой связи, специалистов по ремонту радиостанций и других, дополнили в ЦВО.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. Также в состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база, дислоцированная на территории Таджикистана, авиабаза "Кант" в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.