Российские военные победили в конкурсе "Инженерная формула" на АрМИ

ВОЛГОГРАД, 5 авг — РИА Новости, Светлана Самсонова. Конкурс "Инженерная формула" в рамках Армейских международных игр-2018 (АрМИ), который прошел в воскресенье на полигоне "Волжский" Волгоградской области, завершился победой российских военных, это способствует продвижению отечественной техники на мировом рынке, сообщил журналистам начальник инженерных войск ВС РФ Юрий Ставицкий.
В каждой команде было по восемь человек и по четыре машины. Им предстояло пройти трассу в четыре километра с различными препятствиями и выполнить инженерные задачи с использованием машин для отрывки котлована МДК, путепрокладчиков БАТ, инженерных машин разграждения и плавающих транспортеров ПТ.
С первых минут после старта машина российской команды вырвалась вперёд. Российские военные смогли первыми справиться с рытьем котлована и передать эстафету следующему экипажу. Последнее испытание — переправку техники через реку Ахтуба — команда волгоградцев завершила в одиночестве, ждать соперников на финише пришлось несколько минут.
Вторыми финишировали белорусы. В их команде из восьми человек пятеро — военнослужащие срочной службы.
"Что заняли второе место, не обидно, опыта у нас не так много", — сказал РИА Новости белорус Юрий Крунин, который в свои 20 лет стал самым младшим участником конкурса.
Второе место с Белоруссией по набранным очкам заняли военные из Китая, третьей стала команда из Сербии. Приз за волю к победе достался Пакистану.
Российское военное руководство осталось довольно результатом и проведением международных соревнований. На следующий год, по словам начальника инженерных войск ВС РФ, в играх некоторые этапы будут усложнены. Также Ставицкий считает, что "Инженерная формула" будет способствовать развитию военной торговли с иностранными государствами.
"Конкурс сплачивает коллективы… это возможность обменяться своим опытом. Допустим, пакистанская команда впервые выступала у нас, мы их обучили работе на нашей технике. И достаточно хорошо получилось… Пакистан, Сербия заинтересовались нашей техникой, возможно, это дело в перспективе продвинется", — рассказал Ставицкий.