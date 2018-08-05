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Российские военные победили в конкурсе "Инженерная формула" на АрМИ

(обновлено: 17:16 05.08.2018)
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© РИА Новости / Светлана СамсоноваМеждународный конкурс Инженерная формула в рамках армейских игр АрМИ-2018 в Волгограде. 5 августа 2018Международный конкурс Инженерная формула в рамках армейских игр АрМИ-2018 в Волгограде. 5 августа 2018
© РИА Новости / Светлана Самсонова

ВОЛГОГРАД, 5 авг — РИА Новости, Светлана Самсонова. Конкурс "Инженерная формула" в рамках Армейских международных игр-2018 (АрМИ), который прошел в воскресенье на полигоне "Волжский" Волгоградской области, завершился победой российских военных, это способствует продвижению отечественной техники на мировом рынке, сообщил журналистам начальник инженерных войск ВС РФ Юрий Ставицкий.

Танк команды армии России в индивидуальной гонке международных соревнований Танковый биатлон-2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские танкисты взяли все призовые места в индивидуальной гонке на АрМИ
На полигоне "Волжский" состоялся конкурс "Инженерная формула", в нем приняли участие пять команд из России, Белоруссии, Сербии, Китая и Пакистана. Посмотреть на соревнования военных инженеров, по оценкам организаторов, пришли около двух тысяч зрителей — на трибунах не осталось ни одного свободного места. Россиян представляли военные из Волгоградской области, которые одержали победу в аналогичном всероссийском конкурсе.

В каждой команде было по восемь человек и по четыре машины. Им предстояло пройти трассу в четыре километра с различными препятствиями и выполнить инженерные задачи с использованием машин для отрывки котлована МДК, путепрокладчиков БАТ, инженерных машин разграждения и плавающих транспортеров ПТ.

С первых минут после старта машина российской команды вырвалась вперёд. Российские военные смогли первыми справиться с рытьем котлована и передать эстафету следующему экипажу. Последнее испытание — переправку техники через реку Ахтуба — команда волгоградцев завершила в одиночестве, ждать соперников на финише пришлось несколько минут.

Международный конкурс Военное ралли. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Россия победила в конкурсе "Военное ралли" на АрМИ
"Довольны своим выступлением. Команды ещё не доехали, а мы уже стоим и празднуем. Опыт сыграл. Мы до этого готовились к всероссийским соревнованиям, потом ещё месяц к этим", — сообщил РИА Новости капитан российской команды майор Евгений Шеладонов, который уже в четвертый раз привел к победе своих товарищей.

Вторыми финишировали белорусы. В их команде из восьми человек пятеро — военнослужащие срочной службы.

"Что заняли второе место, не обидно, опыта у нас не так много", — сказал РИА Новости белорус Юрий Крунин, который в свои 20 лет стал самым младшим участником конкурса.

Второе место с Белоруссией по набранным очкам заняли военные из Китая, третьей стала команда из Сербии. Приз за волю к победе достался Пакистану.

Армейские международные игры Рембат в Омской области. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Сборная России победила на международном конкурсе "Рембат-2018"
"На первом этапе у нас возникли сложности с машиной МДК. Российская техника очень хорошая, у нас в стране такой нет, первый раз с ней столкнулись", — признался РИА Новости пакистанский офицер Шокат Али.

Российское военное руководство осталось довольно результатом и проведением международных соревнований. На следующий год, по словам начальника инженерных войск ВС РФ, в играх некоторые этапы будут усложнены. Также Ставицкий считает, что "Инженерная формула" будет способствовать развитию военной торговли с иностранными государствами.

"Конкурс сплачивает коллективы… это возможность обменяться своим опытом. Допустим, пакистанская команда впервые выступала у нас, мы их обучили работе на нашей технике. И достаточно хорошо получилось… Пакистан, Сербия заинтересовались нашей техникой, возможно, это дело в перспективе продвинется", — рассказал Ставицкий.

Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
© РИА Новости, Инфографика
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Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
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