Российские военные победили в семи конкурсах АрМИ-2018 по итогам недели

Танковый биатлон-2018 на подмосковном полигоне Алабино в рамках АрМИ-2018

Танковый биатлон-2018 на подмосковном полигоне Алабино в рамках АрМИ-2018

АЛАБИНО (Московская область), 5 авг — РИА Новости. По результатам восьми дней Армейских международных игр — 2018 (АрМИ) команда России победила в семи из восьми конкурсов, сообщил пресс-центр соревнований.

Отмечается, что в воскресенье на подмосковном полигоне "Алабино" состоялся брифинг главного судьи соревнований Александра Перязева для СМИ по итогам восьми дней международного турнира.

"На сегодняшний день завершились соревнования по восьми конкурсам, в семи из которых команда России одержала победу", — говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, лидером в конкурсе "Полевая кухня" стала команда Китая, следом за которой идут повара России, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана и Монголии. По словам Перязева, в конкурсе все решит третий этап.

Кроме этого, на брифинге главный судья "Танкового биатлона" генерал-майор Роман Бинюков напомнил журналистам, что в воскресенье планируется заезд семи команд, в нем выступит третий экипаж России, дополняется в сообщении.