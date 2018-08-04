Россия победила в конкурсе "Военное ралли" на АрМИ

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российская команда победила в конкурсе "Военное ралли" Армейских международных игр-2018, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В общекомандном зачете победила команда Вооруженных Сил Российской Федерации. Кубок капитану российской команды капитану Геннадию Третьякову вручил заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков. Второе место заняла команда Китая, третье — Узбекистан", — говорится в сообщении.

Впервые в истории Армейских международных игр конкурс "Военное ралли" прошел на территории Республики Тыва. Для его проведения в условиях сложной горно-степной местности была проложена раллийная трасса протяженностью более 400 километров.

В соревновании также принимали участие военные водители Арабской Республики Египет.