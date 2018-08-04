На шоу "Авиамикс" в Рязани приехали более десяти тысяч зрителей

ПОЛИГОН ДУБРОВИЧИ (Рязанская область), 4 авг — РИА Новости. Более 10 тысяч жителей и гостей Рязани приехали на полигон Дубровичи, чтобы увидеть масштабное шоу "Авиамикс" с воздушными боями и высшим пилотажем истребителей, сообщили журналистам в пресс-центре международного конкурса "Авиадартс", в рамках которого прошло авиашоу.

"Сегодняшнее авиашоу посмотрели 10 тысяч человек", — сообщили в пресс-центре конкурса.

Помимо авиашоу, в субботу на полигоне Дубровичи прошла очередная акция "Служба по контракту — твой выбор!". Как сообщили в мобильном пункте по приему на контрактную службу, пункт посетили более 460 человек, из них более 120 проявили заинтересованность и прошли предварительный отбор.

В субботу под Рязанью можно было увидеть воздушные бои истребителей Су-35С и МиГ-29, высший пилотаж авиагрупп "Русские витязи" и "Беркуты", высадку десанта из двух самых больших в мире вертолетов Ми-26, бомбометание и применение авиационных ракет по наземным целям.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Самые яркие моменты шоу "Авиамикс" под Рязанью

Конкурс Армейских международных игр "Авиадартс", в котором принимают участие летчики четырех стран, начался под Рязанью 29 июля. Всего в нем задействовано более 60 самолетов и вертолетов. На соревнования военных летчиков прибыли более 30 экипажей из Китая, Белоруссии и Казахстана.

Состязания продлятся до 11 августа. Конкурс воздушной выучки летных экипажей "Авиадартс" впервые прошел в 2013 году в Воронежской области.