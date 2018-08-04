Россия, Китай и Белоруссия лидируют на конкурсе "Десантный взвод" на АрМИ

ПСКОВ, 4 авг — РИА Новости. Россия, Китай и Белоруссия вошли в тройку лидеров по итогам двух первых этапов конкурса Армейских международных игр "Десантный взвод", который проходит в Псковской области, сообщил в ходе брифинга главный судья соревнований, генерал-лейтенант Андрей Вязников.

Участие в международном конкурсе десантных подразделений "Десантный взвод" принимают более 400 военнослужащих из 10 стран: России, Алжира, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Судана и ЮАР. Команда состоит в среднем примерно из 40 человек вместе с главами делегаций, группами технической и тренерской поддержки. Представители Индии выступают на соревнованиях в качестве наблюдателей.

"По итогам двух этапов "Десантного взвода" первое место у десантников из России, на втором месте — Китайская Народная Республика. Тройку лидеров замыкают десантники из Белоруссии, которые в тяжелой конкурентной борьбе обошли соперников, — команду из Демократической Республики Алжир", — сказал Вязников.

Ранее сообщалось, что в ходе первого этапа соревнований команды из десяти стран выполнили десантирование в составе взвода с высоты 800 м из вертолетов Ми-8. По его итогам Россия вышла в лидеры соревнований, второе место занял Китай, а третье — команда Ирана. Второй этап соревнований проводился в два дня и состоял из двух номинаций: индивидуальной гонки на боевых машинах и индивидуального биатлона. Во втором этапе Россия и Китай сохранили свои позиции, а третье место заняла команда белорусских десантников.

Международный конкурс десантных подразделений "Десантный взвод" проходит в рамках Армейских международных игр с 28 июля по 9 августа. Основные этапы соревнований пройдут на полигонах Струги Красные и Завеличье в Псковской области. Значительную часть сборной России составляют военнослужащие 76-й дивизии, которая дислоцируется на территории региона.

IV Армейские международные игры продлятся с 28 июля по 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран. В 28 конкурсах принимают участие команды из 32 стран.