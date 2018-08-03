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Безопасность

Россия, Китай и Узбекистан вышли в лидеры конкурса "Дорожный патруль"

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АрМИ - 2018 (46)
(обновлено: 22:23 03.08.2018)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкСимволика Армейские игры 2018 международных соревнований Танковый биатлон-2018 на подмосковном полигоне АлабиноСимволика Армейские игры 2018 международных соревнований Танковый биатлон-2018 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Сборные России, Китая и Узбекистана вышли в лидеры конкурса "Дорожный патруль" Армейских международных игр "Арми-2018" после "военно-технической эстафеты", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Десантирование военнослужащих на полигон Терскол в рамках соревнований Армейские игры - 2017
© Фото : минобороны рф
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"По результатам сегодняшних соревнований места распределились следующим образом: 1 место – команда ВАИ ВС РФ, 2 место – команда Китайской Народной Республики, третье – Команда Республики Узбекистан, четвертое – команда Исламской Республики Иран и пятое – команда Республики Армения", — говорится в сообщении.

Поясняется, что в "военно-технической эстафете" участники команд выполняли заезды по автодрому на патрульных автомобилях Lada Vesta, преодолевали искусственные препятствия "Косогор", "Холм" "Железнодорожный переезд", "Ограниченные проезды", а также выполняли нормативы по оказанию первой помощи пострадавшему в результате условного ДТП, тушению пожара на месте ДТП, а также практической стрельбе из автомата АКСУ и пистолета ПМ.

Российский военный смотрит в бинокль. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Каждый участник команды проезжал два круга по соревновательной трассе и передавал эстафету следующему представителю команды, в качестве эстафетной палочки использовался жезл регулировщика. Штрафное время каждому участнику заезда начислялось при стрельбе из автомата и пистолета в случае попадания не во все мишени, а штрафной круг — непопадания в две мишени.

"По итогам пяти прошедших дней конкурса среди военных автомобильных инспекций Вооруженных Сил Российской Федерации в общем зачете несомненно лидирует команда ВАИ Вооруженных Сил Российской Федерации", — добавляют в департаменте.

Стена огня и двухметровый ров: как стартовал "Танковый биатлон-2018"
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкОтборочный этап международного конкурса "Танковый биатлон-2018" стартовал 15 января на полигонах в семи регионах страны.Участники отборочного этапа конкурса Танковый биатлон-2018 среди танковых экипажей соединений Центрального и Западного военных округов на полигоне Погоново в Воронежской области
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Отборочный этап международного конкурса "Танковый биатлон-2018" стартовал 15 января на полигонах в семи регионах страны.
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкЗаезды проходят на полигонах в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Воронежской, Брянской, Белгородской и Калининградской областях.Танк участников отборочного этапа конкурса Танковый биатлон-2018
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Заезды проходят на полигонах в Московской, Ленинградской, Нижегородской, Воронежской, Брянской, Белгородской и Калининградской областях.
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкУчастников первого отборочного этапа "Танкового биатлона" в этом году почти вдвое больше, чем прежде.Танк участников отборочного этапа конкурса Танковый биатлон-2018
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Участников первого отборочного этапа "Танкового биатлона" в этом году почти вдвое больше, чем прежде.
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкНа полигоне "Погоново" наряду с воронежскими экипажами состязались танкисты Белгородской, Брянской и Смоленской областей.Наблюдатель во время отборочного этапа конкурса Танковый биатлон-2018 среди танковых экипажей соединений Центрального и Западного военных округов на полигоне Погоново в Воронежской области
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в фотобанк
На полигоне "Погоново" наряду с воронежскими экипажами состязались танкисты Белгородской, Брянской и Смоленской областей.
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкВо время соревнований экипажи танковой дивизии Центрального военного округа и мотострелкового соединения Западного военного округа должны были пройти маршрут протяженностью около 20 километров.Танк участников отборочного этапа конкурса Танковый биатлон-2018
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в фотобанк
Во время соревнований экипажи танковой дивизии Центрального военного округа и мотострелкового соединения Западного военного округа должны были пройти маршрут протяженностью около 20 километров.
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкЭкипажи танков Т-72Б-3 должны были преодолеть ряд препятствий, уничтожить мишени, имитирующие бронированную технику противника и низко летящие вертолеты, на дистанциях от 900 до более 2000 метров. Также военнослужащие должны сдать нормативы по физической и технической подготовке.Первый отборочный этап Танкового биатлона в Воронежской области
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в фотобанк
Экипажи танков Т-72Б-3 должны были преодолеть ряд препятствий, уничтожить мишени, имитирующие бронированную технику противника и низко летящие вертолеты, на дистанциях от 900 до более 2000 метров. Также военнослужащие должны сдать нормативы по физической и технической подготовке.
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкВо время соревнований стрельбы проводились из танковых пушек, зенитных и танковых пулеметов. При этом за промах по мишени экипажу приходилось уходить на штрафной круг.Танк участников отборочного этапа конкурса Танковый биатлон-2018
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в фотобанк
Во время соревнований стрельбы проводились из танковых пушек, зенитных и танковых пулеметов. При этом за промах по мишени экипажу приходилось уходить на штрафной круг.
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкНа трассе экипажи разгоняли гусеничную технику до 70 км/ч, демонстрировали ход "змейкой" и преодоление двухметрового рва.Танк участников отборочного этапа конкурса Танковый биатлон-2018 среди танковых экипажей соединений Центрального и Западного военных округов на полигоне Погоново в Воронежской области
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в фотобанк
На трассе экипажи разгоняли гусеничную технику до 70 км/ч, демонстрировали ход "змейкой" и преодоление двухметрового рва.
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкДля прохождения этапа танкам Т-72Б-3 пришлось преодолеть и стену огня.Танк участников отборочного этапа конкурса Танковый биатлон-2018 среди танковых экипажей соединений Центрального и Западного военных округов на полигоне Погоново в Воронежской области
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в фотобанк
Для прохождения этапа танкам Т-72Б-3 пришлось преодолеть и стену огня.
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкЛучшие экипажи, победившие в этих соревнованиях, будут представлять свое соединение на окружном этапе танкового биатлона.Военнослужащие загружают боеприпасы для стрельбы во время отборочного этапа конкурса Танковый биатлон-2018 среди танковых экипажей соединений Центрального и Западного военных округов на полигоне Погоново в Воронежской области
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Лучшие экипажи, победившие в этих соревнованиях, будут представлять свое соединение на окружном этапе танкового биатлона.
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