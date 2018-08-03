Шойгу похвалил военных строителей за скорость и качество работы

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Военные специалисты обходят российские строительные компании в качестве и скорости строительства масштабных объектов, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, поздравляя военных строителей с профессиональным праздником в Центральном академическом театре российской армии.

"В очередной раз отмечаем замечательный праздник День военного строителя. День заслуженный, день заработанный, праздник, заработанный тяжелым, повседневным, но очень впечатляющим трудом. Трудом, который дает очень много позитивных эмоций и откликов не только у наших с вами коллег, у военных, но и, конечно, у всех граждан нашей страны", — сказал Шойгу.

Он напомнил, что недавно в Санкт-Петербург прошел второй Главный военно-морской парад.

"И каждый год мы готовим к этому дню какие-то большие, серьезные подарки, в том числе эти подарки делают и наши строители. И каждый год мы показываем не буду говорить рекорды, скажу — чудеса. Чудеса в созидании, чудеса в творчестве", — отметил глава Минобороны.

Министр рассказал, что в этом году за 181 день было построено петербургское нахимовское училище площадью 52 тысячи квадратных метров.

"И когда мы показывали это президенту, он сначала не верил, но потом мы вместе посчитали, когда был первый ковш, когда был первый кирпич, когда был первый кубометр бетона, как это все происходило. И, конечно, оценив высочайшее качество, огромную скорость, он сказал: "Замечательно, передайте всем строителям слова благодарности". Я их передаю. Спасибо вам", — отметил Шойгу.

Также глава военного ведомства напомнил, что в прошлом году в День ВМФ была принята Многопрофильная клиника Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.

"Два десятка клиник, клинический центр, построенный за очень короткие сроки с высочайшим качеством. Смонтировано 22,5 тысячи единиц самого современного медицинского оборудования. Это самое современное медицинское учреждение в нашей стране. И по содержанию, я имею в виду персонал, и, безусловно, по оснащению. И за это тоже вам слова благодарности", — сказал он.

Глава Минобороны рассказал, что в прошлом году Вооруженные силы перешли рубеж в 3,5 тысячи объектов за год. "Мы вышли на уровень, когда мы в состоянии за один год строить полноформатный аэродром с трехкилометровой полосой, чего не делает ни одна строительная компания самая современная в нашей стране. Мы это делаем", — сказал он.

По его словам, военные строители уже в полушаге от того, чтобы быть признанными лучшими строителями в стране, и руководство Минобороны может ими гордиться.

Министр отдельно поблагодарил ветеранов, которые восстанавливали страну после Великой Отечественной войны, рассказав о строительстве объектов к Ялтинской конференции.

В завершении Шойгу вручил государственные и ведомственные награды специалистам военно-строительного комплекса Минобороны.