В Минобороны опровергли сообщения о проблемах с поставками оружия в Армению

ЕРЕВАН, 3 авг – РИА Новости. Замминистра обороны РФ Александр Фомин назвал некорректной информацию о проблемах с поставками российского вооружения в Армению, передает Sputnik Армения.

Ранее газета "Коммерсант" написала со ссылкой на свои источники, что ситуация с предъявленным в Армении обвинением генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову может негативно сказаться на согласованных ранее поставках российского оружия Армении. Издание отмечает, что, по словам топ-менеджеров двух предприятий оборонной промышленности РФ, реализация второго пакета контрактов, под который Армения должна была получить кредит в размере 100 миллионов долларов, сейчас находится "под большим вопросом".

"Это некорректная информация. Я ее не подтверждаю", — сказал Фомин журналистам в Дилижане на церемонии закрытия международного конкурса "Воин содружества — 2018".

Говоря о ситуации, сложившейся вокруг генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, Фомин заявил, что "Республика Армения осуществляет правосудие".

Специальная следственная служба Армении ранее предъявила обвинение Хачатурову в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Суд в Ереване освободил Хачатурова под залог. Его адвокат попросил следователей дать согласие на выезд из страны, обязавшись сообщить о местопребывании Хачатурова, а также гарантировав, что он явится по вызову в следственный орган. Такое разрешение Специальная следственная служба дала.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что события в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от преследования своих политических предшественников.