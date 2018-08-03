Армейская авиация ЮВО условно заминировала черноморское побережье Абхазии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг — РИА Новости. Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ объединения ВВС и ПВО Южного военного округа выполнили учебно-тренировочные полеты с практической отработкой элементов условного минирования, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Вертолеты, оборудованные устройствами ВСМ-1, провели условное минирование местности до 5 километров и шириной более 100 метров", — сказал он.

В ходе минирования производился сброс условных противопехотных и противотанковых мин перед условным передним краем обороны войск.

С помощью воздушного минирования на участке морского побережья экипажи провели блокирование диверсионно-разведывательных групп условного противника и не позволили высадку морского десанта условного противника.

Минирование производилось с помощью вертолетной системы минирования ВС­М-1, которая состоит из контейнеров с кассетным размещением мин и крепится на внешней подвеске вертолёта. Управление минированием осуществляется из кабины вертолета.