"Допинг" для ВСУ. Американцы снова дают украинской армии деньги на оружие

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Николай Протопопов. Усиление защиты от кибератак, снижение зависимости от российских коммуникационных технологий и участие в программах обмена информацией — американское правительство в 2019-м готово выделить Украине очередные 250 миллионов долларов на усиление обороноспособности. Помощь Вашингтона Киеву в области безопасности за несколько лет превысила миллиард долларов. На что украинские власти тратят эти деньги и кому выгодны оружейные контракты с Украиной — в материале РИА Новости.

Не жалея денег



Военное сотрудничество двух стран активизировалось после государственного переворота в 2014-м и начала силовой операции в Донбассе. С тех пор финансовая помощь Украине — постоянная статья расходов в оборонном бюджете США. Так, в текущем году американцы выделили Киеву 350 миллионов долларов.

Большая часть помощи поступает в виде военной техники и различных вооружений. Например, ВСУ и другие силовые ведомства закупили в этом году противотанковые ракетные комплексы, станции контрбатарейной борьбы и приборы ночного видения на 44 миллиона долларов. Еще гуманитарная помощь — на 500 тысяч. Причем товары идут не только из США, но и из Литвы, Великобритании, Канады — из двух десятков стран.

Пентагон в конце июля запустил процедуру заключения контрактов на сумму около 200 миллионов долларов. Эти средства планируется направить на закупки военной техники и снаряжения, оборудования, услуги военного назначения, логистическое обеспечение и подготовку военнослужащих.

Россия неоднократно предостерегала страны Запада от поставок вооружений на Украину, поскольку это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе и не будет способствовать реализации Минских соглашений.

© Фото : DoD / SGT Anthony Jones Американские инструкторы обучают украинских военных на Яворивском военном полигоне во Львовской области. Август 2017 © Фото : DoD / SGT Anthony Jones Американские инструкторы обучают украинских военных на Яворивском военном полигоне во Львовской области. Август 2017

Некондиционный товар



Несмотря на протесты российских официальных лиц, в 2017-м администрация США одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Тридцать семь пусковых установок и более двухсот управляемых ракет стоимостью 47 миллионов долларов пополнили украинский арсенал в конце апреля этого года.

В Вашингтоне подчеркивали, что Киев не имеет права применять комплексы на линии соприкосновения в Донбассе. Впрочем, даже если ВСУ и осмелятся нарушить этот запрет, могут возникнуть трудности. Дело в том, что на показательных стрельбах противотанковые ракетные комплексы не сработали из-за истекшего срока эксплуатации. Причина массового сбоя — проблемы с маршевыми двигателями ПТРК.

Эксперты выяснили, что заводской срок эксплуатации закончился, однако был продлен специальным решением перед отправкой на Украину. Использовать Javelin в боевых условиях не рекомендуется — это опасно для военнослужащих.

Старый новый РПГ



В мае министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что ВСУ получили первую партию из пятисот американских гранатометов PSRL-1. На учениях бойцы Национальной гвардии высоко оценили эффективность оружия, а военное руководство страны незамедлительно отрапортовало о новом "прорыве" в деле перевооружения армии.

На самом деле PSRL-1 — по сути, копия советского ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, созданного еще в 1960-х. Его производство освоила американская компания AirTronic, незначительно улучшив характеристики и эргономику. Прицельная дальность — 800 метров, ствол выдерживает до тысячи выстрелов. Огонь ведется любыми боеприпасами, совместимыми с РПГ-7, которых, как известно, немало досталось украинской армии после распада Советского Союза.

Что касается стрелкового оружия, то заметное оживление среди украинских силовиков вызвали закупки крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1 американской компании Barrett Firearms Company.

Точный объем поставок неизвестен, но эксперты оценивают стоимость контракта в пятьсот тысяч долларов, не учитывая закупки прицелов, глушителей и боеприпасов. Эта сделка — первый официально признанный США факт передачи Украине летального оружия.

© Фото : Пресс-служба президента Украины/Мыкола Лазаренко Президент Украины Петр Порошенко со снайперской винтовкой © Фото : Пресс-служба президента Украины/Мыкола Лазаренко Президент Украины Петр Порошенко со снайперской винтовкой

Подержанные иномарки



Не забывает Вашингтон и о повышении мобильности украинской армии. Так, ВСУ получили более двухсот бронеавтомобилей Humvee. Первую партию "Хаммеров" в марте 2015-го в торжественной обстановке принимал лично президент Петр Порошенко. Но, как и ожидалось, эта техника оказалась далеко не первой свежести. Большую часть "новых" машин изготовили в 1980-х — начале 1990-х, на них вдоволь накатались сами американцы.

На бронеавтомобили установили вооружение и сразу же перебросили в районы боевых действий в Донбассе. Однако военные остались недовольны техническим состоянием и качеством "секонд-хенда". Окна и двери многих машин были пластиковыми и не обеспечивали никакой защиты. Двигатели часто выходили из строя, а покрышки, которые слишком долго пролежали на складе, быстро рвались.

Возможно, эти недостатки побудили некоторых украинских силовиков продать служебные "Хаммеры". И не кому-то, а ополченцам ДНР и ЛНР. Известно как минимум об одном американском броневике Humvee, который бойцы ВСУ уступили ополчению всего за пять тысяч долларов.

© AFP 2018 / Sergei Supinsky Президент Украины Петр Порошенко встретил первые десять американских военных вездеходов Humvee в аэропорту Киева © AFP 2018 / Sergei Supinsky Президент Украины Петр Порошенко встретил первые десять американских военных вездеходов Humvee в аэропорту Киева

В середине февраля 2015-го на Украину прибыла более серьезная техника — британские бронетранспортеры Saxon. Контракт на закупку 75 единиц подписали еще в 2013-м, цена одного броневика — около 50 тысяч долларов.

Но и здесь не все вышло гладко. Во время испытаний бронеавтомобиль не смог преодолеть совсем небольшой холм, хотя советская бронемашина БРДМ справилась с этой задачей без проблем. Поставки "бэушных" Saxon Украине раскритиковал даже экс-глава Сухопутных войск Великобритании Ричард Даннат.

"Они совершенно бесполезны, эти частично бронированные грузовики, которые не должны быть рядом с линией фронта, — сказал он. — Предполагать, что Великобритания делает широкий жест поддержки, отправляя машины, которые мы сняли с вооружения десять лет назад из-за того, что признали их небезопасными, в лучшем случае странно, в худшем — просто опасно".

Можно сделать вывод, что США и их ближайшие союзники по НАТО, осуществляя поставки оружия на Украину, преследуют исключительно собственные интересы, а не руководствуются благими намерениями помочь "лучшему" другу. Пентагону удается очень выгодно "толкать" Украине устаревшую военную технику, которой по-хорошему требуется утилизация. Кроме того, американские компании получают стабильные и долгосрочные многомиллионные контракты на производство вооружения.