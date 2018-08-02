Казахстанский минометный расчет лидирует на АрМИ после первого заезда

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Казахстанский минометный расчет захватил лидерство по итогам первого заезда индивидуальной гонки и ночного спринта в конкурсе "Мастера артиллерийского огня", который проходит в Казахстане в рамках Армейских международных игр — 2018 (АрМИ). Об этом в четверг сообщили в пресс-центре игр в Казахстане.
Конкурс "Мастера артиллерийского огня" проводится на полигоне 40-й военной базы "Отар" в Казахстане и продлится до 9 августа. В состязании принимают участие команды из 11 стран — Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Киргизии, России, Сирийской Арабской Республики, Таджикистана и Узбекистана. Военнослужащие из Ирана, Сирии и Узбекистана принимают участие в конкурсе артиллеристов впервые.
IV Армейские международные игры открылись в субботу в подмосковном парке "Патриот". Игры продлятся с 28 июля по 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран. В них принимают участие команды из 32 стран.