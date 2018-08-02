Казахстанский минометный расчет лидирует на АрМИ после первого заезда

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Казахстанский минометный расчет захватил лидерство по итогам первого заезда индивидуальной гонки и ночного спринта в конкурсе "Мастера артиллерийского огня", который проходит в Казахстане в рамках Армейских международных игр — 2018 (АрМИ). Об этом в четверг сообщили в пресс-центре игр в Казахстане.

"По итогам "Индивидуальной гонки" и "Ночного спринта" на первом месте минометный расчет из Казахстана с результатом 16 минут 27 секунд, на втором — команда из Белоруссии с результатом более 19 минут, замыкают тройку российские артиллеристы, показавшие время 20 минут. Стрельба из минометов оказалась для команд наиболее трудным элементом. Мина после выстрела пролетает 1,3 тыс. метров, поднимаясь при этом на высоту свыше 1 тыс. метров, где она подвергается воздействию коварной розы ветров в предгорьях хребта Заилийский Алатау", — сказали в пресс-центре.

Конкурс "Мастера артиллерийского огня" проводится на полигоне 40-й военной базы "Отар" в Казахстане и продлится до 9 августа. В состязании принимают участие команды из 11 стран — Азербайджана, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Киргизии, России, Сирийской Арабской Республики, Таджикистана и Узбекистана. Военнослужащие из Ирана, Сирии и Узбекистана принимают участие в конкурсе артиллеристов впервые.

IV Армейские международные игры открылись в субботу в подмосковном парке "Патриот". Игры продлятся с 28 июля по 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран. В них принимают участие команды из 32 стран.