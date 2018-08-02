Под Рязанью началась летная программа конкурса военных летчиков "Авиадартс"

ПОЛИГОН ДУБРОВИЧИ (Рязанская область), 2 авг — РИА Новости. Летная программа международного конкурса "Авиадартс-2018" стартовала на полигоне Дубровичи в Рязанской области после генеральной репетиции масштабного шоу "Авиамикс", в четверг летчикам из четырех стран предстоит выполнить три элемента, в числе которых — воздушная разведка.

"Началась летная программа соревнований. Авиационным экипажам из России, Китая, Беларуси и Казахстана предстоит выполнить три элемента летной программы: технику пилотирования, аэронавигацию и воздушную визуальную разведку", — рассказали журналистам в пресс-центре соревнований.

В испытаниях участвуют истребители, штурмовики и вертолеты. На первом задании им предстоит показать "горки", виражи, боевые развороты и заходы на цель, на втором — пройти определенный маршрут (семь точек, указанных на карте) за определенное время, а на третьем этапе — как можно быстрее обнаружить в заданном квадрате три небольших объекта и отметить на карте их координаты.

"За каждый из элементов будут начисляться баллы. Будет оцениваться качество выполнения фигур пилотажа в воздухе и действия в составе пары, точное прохождение по времени через контрольные точки, а также скорость визуального обнаружения трех предметов на местности площадью более 50 квадратных километров", — пояснили в пресс-центре.

В состав судейских бригад входят представители всех четырех стран, участвующих в соревнованиях. Для контроля выполнения полетных заданий, помимо судей, задействованы беспилотные летательные аппараты, средства видеофиксации, а также средства объективного контроля, установленные на воздушных судах.

Конкурс Армейских международных игр "Авиадартс", в котором принимают участие летчики четырех стран, проходит под Рязанью с 29 июля по 11 августа. Всего в нем задействовано более 60 самолетов и вертолетов четырех команд из России, Китая, Белоруссии и Казахстана.

Конкурс летной выучки "Авиадартс" — один из "родоначальников" Армейских международных игр России наравне с "Танковым биатлоном". В 2013 году соревнования прошли на авиационном полигоне Погоново в Воронежской области, в 2014 году в них впервые приняли участие пилоты из Белоруссии и Китая. В 2017 году финальный этап "Авиадартса" прошел в Китае.