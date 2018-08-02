Рожденные в огне. Рассекречены архивы о становлении и боевом пути ВДВ

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Страницы журнала боевых действий, докладные записки, фронтовые донесения и живая хроника первых побед "крылатой пехоты" — в День ВДВ Министерство обороны России открыло на ведомственном сайте раздел, посвященный созданию и становлению воздушно-десантных войск. Опубликованы ранее засекреченные архивные документы, рассказывающие о боевом крещении будущих "голубых беретов" и их долгом боевом пути в годы Великой Отечественной. Ведь именно тогда родилась, окрепла и обзавелась собственными нерушимыми традициями легендарная советская десантура.

Пятнадцать бригад

Первый документ — положение "О главном Управлении Воздушно-десантных войск Красной армии" от 2 июня 1941-го — был составлен начальником Генштаба РККА генералом армии Георгием Жуковым, утвержден наркомом обороны Семеном Тимошенко и лично верховным главнокомандующим Иосифом Сталиным. Здесь сформулированы основные задачи пяти отделов ГУ: оперативно-разведывательного, боевой подготовки ВДВ, боевой подготовки авиационных частей ВДВ, опытного строительства и материально-технического обеспечения. Примечательно, что уже в тот момент военное руководство страны рассматривало десантуру как "хирургический инструмент" для решения особо важных задач. Сталин вносил правки красным карандашом, а в одном из пунктов положения прописано, что Главное управление этого рода войск поступает под непосредственное подчинение наркома обороны государства. Сегодня же ВДВ — личный резерв верховного главнокомандующего России.

© Минобороны РФ Проект Положения о Главном управлении Воздушно-десантных войск Красной армии © Минобороны РФ Проект Положения о Главном управлении Воздушно-десантных войск Красной армии

В докладной записке начальника организационного управления Генштаба РККА генерал-майора Николая Четверикова генерал-майору Безуглому от 9 июня 1941-го представлен перечень частей воздушно-десантных корпусов в составе Красной армии. По документам к лету было создано 15 воздушно-десантных бригад численностью 2588 человек каждая в составе пяти корпусов. Однако по факту в первые месяцы войны ВДВ еще только формировались как самостоятельный, полноценный род войск. В серьезные бои десант вступил в августе-сентябре.

Удержать фронт

Боевое донесение командира 3-го воздушно-десантного корпуса полковника Ивана Затевахина военному совету 30-й армии от 22 сентября 1941-го рассказывает о тяжелых боях, которые "крылатая пехота" вела в Сумской области Украинской ССР с 4 по 18 сентября. Бойцы 3-го ВДК занимали оборонительные рубежи на реке Сейм севернее Конотопа и готовились отразить удар 2-й танковой группы вермахта. Удар был сильным.

"Итак, 7 сентября 1941 года на стыке 227-й СД (стрелковой дивизии) с 5-й ВДБр (воздушно-десантной бригадой) на переправе у Мельня противник начал наступление и прорвал наш фронт обороны. Прорыв сопровождался сильной бомбардировкой и штурмовыми действиями авиации, как по боевым порядкам 5-й ВДБр, так и по командному пункту командира бригады. Прорвавшиеся танки трижды бороздили КП командира 5-й ВДБр. 4-й батальон бригады, по существу, в этом бою вышел из строя полностью. Сосед слева своим отходом обнажил фланг 5-го батальона и обусловил его разгром. Прорыв противника у Мельня и последующий его выход в Конотоп и Загребелье создавал предпосылки для удара по флангу и тылу 3-го ВДК".

Обескровленную 5-ю бригаду, оказавшуюся под угрозой окружения, спешно перебросили из болотистой местности на более выгодные с тактической точки зрения позиции. Это удалось всего за ночь: "Переброска материальной части 5-й ВДБр на новый рубеж проходила в невероятно тяжелых условиях. Лежащее между рубежами болота потребовало переноса матчасти людьми вручную. Люди шли по пояс в воде, так как другого выхода не было. В течение ночи материальная часть, пригодная для боя, и транспорт были переброшены. 5-я ВДБр к утру 10 сентября была на новом оборонительном рубеже".

© Минобороны РФ Подорванный немецкий танк звеном лейтенанта Шугай © Минобороны РФ Подорванный немецкий танк звеном лейтенанта Шугай

Корпус медленно пятился под ударами превосходящих сил противника и постоянно огрызался. Так, 15 сентября силы 5-й, 6-й и 212-й воздушно-десантных бригад разгромили 5-й отдельный пулеметный батальон особого назначения, насчитывавший около 1000 штыков. Немцы потеряли только убитыми не менее трети личного состава. Но враг подтянул подкрепления уже на следующий день и создал серьезный перевес в силах в свою пользу. Начался организованный вывод частей 3-го ВДК из окружения, завершившийся 18 сентября.

По тылам

Выдержки из "Журнала боевых действий ВДВ Красной армии" рассказывают об особенностях применения частей ВДВ в период с 1941 по 1944 год. В 20-х числах февраля 1942-го в ходе Ржевско-Вяземской операции 4-й воздушно-десантный корпус в составе 7373 парашютистов был выброшен в тыл противника. Перед бойцами поставили задачу помочь войскам Западного фронта. Колоссальная десантная операция проходила при активном противодействии немцев.

"Противник начиная с 20 февраля бомбил районы выброски, обстреливал самолеты на трассе, в результате погибло три самолета. Убит командир корпуса — генерал-майор Алексей Левашев".

На земле 4-й ВДК встретил сильное сопротивление. Несмотря на это, десантники прошли в немецком тылу 20-22 километра и 28 февраля достигли рубежа, указанного для встречи с 50-й армией. Однако войска армии не смогли прорвать немецкую оборону, и 4-й воздушно-десантный корпус перешел к обороне. Бойцы корпуса повергли в хаос тыловые коммуникации противника, сковали боем несколько немецких дивизий и лишь в конце июня вышли на соединение с войсками 10-й армии, выполнив все поставленные задачи. Немалую помощь им оказало местное население, как свидетельствуют выдержки из "Очерка оперативного отдела штаба ВДВ Красной армии" о боевых действиях 4-го ВДК в январе-мае 1942-го.

"В районе действий десанта колхозники временно оккупированной немцами территории оказывают всемерную помощь в поисках и доставке сбрасываемых грузов и боеприпасов. Раненых красноармейцев колхозники берут к себе и обеспечивают им уход. Радостно встречают наших бойцов и командиров, оказывают им помощь по уничтожению гитлеровских бандитов".

Форма-символ

© Минобороны РФ Повседневная летняя форма одежды ВДВ © Минобороны РФ Повседневная летняя форма одежды ВДВ

Знаменитые голубые береты и тельняшки десантники получили уже после войны. Официально — в приказе министра обороны СССР № 191 от 26 июля 1969-го "О введении в действие правил ношения военной формы одежды военнослужащими Советской армии и Военно-морского флота". В качестве повседневной летней формы одежды для сержантов, солдат и курсантов ВДВ утвердили "берет голубого цвета, открытый китель и брюки защитного цвета в сапоги, тельняшка, сапоги, поясной ремень". Парадная летняя форма одежды офицеров включала в себя "парадно-выходную фуражку синего цвета с голубым околышем, парадно-выходной открытый мундир и брюки навыпуск синего цвета, белую рубашку с темно-синим галстуком, черные ботинки (полуботинки), парадный пояс, белые перчатки". С некоторыми изменениями этот "дресс-код" соблюдается в ВДВ и сегодня.

Командующий ВДВ генерал-полковник Василий Маргелов (с 1967-го — генерал армии) всегда настаивал на том, что десантник внешне должен отличаться от пехотинца. Еще 31 июля 1964-го он обратился к начальнику вещевого управления Минобороны с просьбой о срочном изготовлении образцов знаков различия и ботинок десантника для показа маршалу Советского Союза Андрею Гречко.

"Маршал Советского Союза товарищ Гречко А. А. при осмотре воздушно-десантной техники в в/ч 55599 (Тула) высказал мнение о необходимости введения для ВДВ знаков различия на специальное десантное обмундирование — летний хлопчатобумажный комбинезон и зимнюю десантную куртку. Дополнительно к армейским сапогам ввести на снабжение для всего личного состава ВДВ одну пару яловых ботинок, в которых можно было бы производить парашютные прыжки и совершать походы. Ввести на снабжение рядового и сержантского состава ВДВ второй поясной ремень на специальное обмундирование".