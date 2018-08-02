Под Оренбургом в ходе учений летчики ЦВО уничтожили условных террористов

САМАРА, 2 авг — РИА Новости. Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и вертолеты армейской авиации Ми-8МТВ-5 Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили условных террористов в ходе масштабных учений на Тоцком полигоне в Оренбургской области, сообщает в четверг пресс-служба округа.

"Су-24М использовали для огневого поражения бомбы 50-го калибра, вертолетчики выпустили по "противнику" неуправляемые авиационные ракеты", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, отработка методик противодействия незаконным вооруженным формированиям проходит в рамках тактических учений миротворческой и мотострелковой бригад. Военнослужащие действуют в составе разведывательно-ударных комплексов. Расчеты БПЛА "Орлан-10" вычисляют местонахождение "противника", после чего экипажи ствольной артиллерии Мста-С и РСЗО "Град" наносят удары по переданным координатам.

Ранее сообщалось, что более 1,5 тысячи военнослужащих миротворческой и мотострелковой бригад 2-й общевойсковой армии, дислоцированных в Самарской области, были подняты по тревоге и совершили 200-километровый марш на Тоцкий полигон на штатной технике – автомобилях "Урал" и "Камаз", а также бронетранспортерах БТР-82АМ. В Оренбургской области соединения провели двустороннее батальонно-тактическое учение, отработав маневренную оборону и взаимодействие с подразделениями радиоэлектронной борьбы.