Среди российских военнослужащих сократилось число тяжких преступлений

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Общий уровень преступности среди военнослужащих в России в первом полугодии 2018 года остался практически неизменным, при этом число тяжких и особо тяжких преступлений сократилось, сообщил в четверг главный военный прокурор Валерий Петров на расширенном заседание коллегии ведомства.
"Оценивая состояние преступности в Вооруженных силах, других войсках, воинских формированиях и органах, Валерий Петров отметил, что при практически неизменном ее уровне сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступлений против военной службы", — говорится в сообщении ведомства по итогам коллегии.
"Средствами прокурорского надзора возмещен ущерб на сумму 4,2 миллиарда рублей, в том числе 3,9 миллиарда рублей — государству", — сообщили в ГВП.
Петров отметил, что в зоне особого внимания военных прокуроров — защита трудовых прав граждан, военнослужащих и членов их семей, пенсионное, жилищное и иное обеспечение. В частности, благодаря вмешательству военных прокуроров за шесть месяцев этого года работникам предприятий выплачено более 1,4 миллиарда рублей задержанной заработной платы, свыше 200 работодателей привлечены к административной ответственности, возбуждено 33 уголовных дела.