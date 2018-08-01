В Петербурге министр обороны Японии встретился с и.о. командующего ЗВО

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Министр обороны Японии Ицунори Онодэрой встретился в Петербурге с исполняющим обязанности командующего войсками ЗВО генерал-лейтенантом Виктором Астаповым, передает корреспондент РИА Новости.

На встрече будет обсуждаться военное сотрудничество, а также планы по проведению совместных мероприятий с привлечением войск ЗВО и кораблей Балтийского флота. Встреча проходит в Доме офицеров ЗВО в центре Петербурга.

Ранее сообщалось, что Ицунори Онодэрой сегодня впервые побывал в Кронштадте. Министр обороны прогулялся по городу, побывал в Кронштадском морском соборе — памятнике чинам флота, погибшим при исполнении служебного долга, где, в том числе, собраны имена моряков, сражавшихся в Русско-японской войне.

"Это хорошее напоминание о том, что мы должны ценить мир и заботиться о безопасности", — сказал Онодэрой, внимательно изучив памятные мраморные доски, на которых золотыми буквами высечены имена погибших моряков.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провели переговоры со своими японскими визави Таро Коно и Онодэрой в формате "2+2". Этот переговорный формат был создан для предметного обмена мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам.