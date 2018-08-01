Российская команда выиграла третий этап конкурса оружейников на АрМИ

УФА, 1 авг – РИА Новости. Российские военнослужащие в очередной раз выиграли в конкурсе оружейников в рамках армейских международных игр в Пензенской области, обогнав в мастерстве по ремонту реактивных систем залпового огня коллег из Армении, Казахстана и Китая, сообщили РИА Новости в пресс-службе центрального военного округа.

На полигоне "Учебный" в Пензенской области 29 июля стартовал конкурс "Мастер-оружейник" в рамках армейских международных игр, которые проходят на 24 полигонах семи стран с 28 июля по 11 августа.

По данным ведомства, в среду на третьем этапе конкурса "Мастер-оружейник" определились лучшие оружейники по ремонту реактивных систем залпового огня. Согласно новому положению конкурса, командам в этом году нужно было заменить 10 направляющих на реактивной системе РСЗО "Град" вместо одного, поменять колесо у боевой машины, а также впервые провести из системы стрельбы. Для этого выделялись 10 холостых снарядов. За каждый неудачный выстрел насчитывался штраф.

"Лучшее время, как и в первые два соревновательных дня, показала команда России. Она выполнила задачи за 15.51 секунд. Второе место заняла команда Армении со временем 20.01 секунд. На третьем месте расположилась команда Казахстана со временем 20.19 секунд. Четвёртое место, как и в первые два дня, осталось за командой Китая", — сообщили в пресс-службе ЦВО.

В ведомстве отметили, что по итогам трех этапов конкурса команда России находится на первом месте. Команды Казахстана и Узбекистана занимают второе и третье места, соответственно.

Конкурс проходит в пять этапов, в нем принимают участие команды из шести стран. Победитель определится 5 августа после финальной эстафеты.