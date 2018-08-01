В конкурсе "Десантный взвод" участвуют медики с сирийским опытом

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Почти все медики, задействованные в конкурсе "Десантный взвод" Армейских международных игр, принимали участие в гуманитарных операциях в Сирии, сообщили журналистам в среду в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Более 90% медицинского персонала Псковского соединения ВДВ, задействованного для обеспечения международного этапа конкурса "Десантный взвод", имеют опыт работы в боевых условиях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что персонал принимал участие в оказании гуманитарной помощи гражданскому населению на территории Сирии.

"На четырёх полигонах дивизии в местах проведения основных этапов конкурса, псковские медики развернули мобильные полевые медицинские пункты на базе недавно поступивших на вооружение автоперевязочных. Новые мобильные медпункты оснащены современным реанимационным оборудованием, позволяющим проводить несложные операции в полевых условиях, своевременно оказывать неотложную медицинскую помощь на месте", — отметили в департаменте.

Международный конкурс десантных подразделений "Десантный взвод" проходит в рамках АрМИ-2018 (Армейских международных игр) с 28 июля по 9 августа. Основные этапы соревнований пройдут на полигонах Струги Красные и Завеличье в Псковской области. Значительную часть сборной России составляют военнослужащие 76-й дивизии, которая дислоцируется на территории региона.