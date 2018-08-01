В МИД прокомментировали цель поездки российских журналистов в ЦАР‍

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала информацию о расследовании деятельности ЧВК в ЦАР "околесицей".

По ее словам, никто не скрывал, что российские военные инструкторы находятся в ЦАР, в этом нет сенсации, но погибшие журналисты ехали не к ним.

Она напомнила, что еще в марте был опубликован ответ на тему работы российских военных и гражданских инструкторов в ЦАР.

К посту в фейсбуке Захарова прикрепила ссылку на заявление МИД, которое датировано 22 марта 2018 года. В сообщении заместитель официального представителя ведомства Артем Кожин заявил, что с ведома Совбеза ООН в ЦАР командированы пять военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих Центрально-Африканской Республики.

При этом она отметила, что работу инструкторов снимали зарубежные съемочные группы, сообщая о желании сделать репортаж властям ЦАР, которые такую возможность предоставляли.

Что делали российские журналисты в ЦАР

Кроме того, Захарова заявила, что исходя из полученной от местной стороны информации, журналисты игнорировали предупреждения о том, что покидают зону, которую контролируют местные правоохранительные органы.

Официальный представитель МИД призвала СМИ сообщать в ведомство о командировках корреспондентов в "горячие точки".

"Мы, как минимум, можем дать рекомендации по ситуации в стране, оформлению документов, информируем наши посольства для содействия", — написала она на своей странице в Facebook.

По ее словам, МИД, в случае получения такого уведомления, поможет установить контакт с местной стороной, если это будет необходимо.

"Дадим разъяснения по требованиям к ведению журналисткой деятельности, ввозу аппаратуры. И так далее. Будем ли отговаривать? Бывали и такие случаи. Нас не послушали, потом долгие месяцы мы же вызволяли людей из местной тюрьмы. Но в любом случае шансы на благополучное возращение повышаются", — отметила Захарова.

МИД ранее сообщил, что 30 июля в ЦАР погибли три человека, имевших при себе только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. СК возбудил уголовное дело по статье "убийство". Посольство занимается вопросом транспортировки тел погибших российских журналистов на родину, это произойдет в ближайшие дни.