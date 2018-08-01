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Сирийский генерал рассказал об участии в АрМИ-2018

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АрМИ - 2018 (35)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкСимволика Армейские игры 2018 международных соревнований Танковый биатлон-2018 на подмосковном полигоне АлабиноСимволика Армейские игры 2018 международных соревнований Танковый биатлон-2018 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг — РИА Новости. Участие сирийских военных в Армейских международных играх (АрМИ) свидетельствует о том, что война в стране завершается, сообщил на церемонии открытия Игр в Казахстане сирийский бригадный генерал Сулейман Айман.

Болельщики команды армии Ирана. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Команда Ирана намерена победить на конкурсе военных полицейских "АрМИ-2018"
Как сообщалось, в АрМИ примут участие команды из 12 государств. На полигоне Гвардейский, распложенном в предгорьях хребта Заилийский Алатау, пройдут три конкурса: "Мастера артиллерийского огня", "Соколиная охота" и "Уверенный прием". Игры в Казахстане завершатся 9 августа.

"Мы приехали сюда не бороться за победу, а показать, что война в нашей стране заканчивается и что сирийские бойцы могут участвовать в мирных соревнованиях", — цитирует Аймана пресс-центр Армейских международных игр-2018.

Генерал добавил, что в Играх будут принимать участие солдаты с войны. "Мы набрали хороших солдат с войны — и сразу сюда, бойцы, которые сюда приехали, – из разных частей, формирований нашей армии и разных фронтов, некоторые имеют ранения. Подготовка шла буквально две недели в Сирии и две – на базе учебного центра в Саратове. Надеемся на свой практический опыт, который получали на протяжении всех восьми лет войны в нашей стране", — сообщил Айман.

Министр обороны Казахстана генерал-полковник Сакен Жасузаков заявил, что Армейские международные игры помогут приобрести бесценный опыт участникам состязаний.

"Состязания в Армейских международных играх – это не только демонстрация точности и меткости в поражении целей, мастерства владения различными видами оружия, образцовой спортивной подготовки и выносливости, навыков и умений в управлении модернизированной техникой, но и бесценный опыт", — отметил министр, слова которого приводит пресс-центр Армейских международных игр.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Стена огня и море грязи: соревнования по танковому биатлону в Подмосковье
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПо итогам первых двух дней "Танкового биатлона" в дисциплине "Индивидуальная гонка" лидирует российский экипаж.Танк команды армии России в индивидуальной гонке международных соревнований Танковый биатлон — 2018 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Евгений Биятов
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По итогам первых двух дней "Танкового биатлона" в дисциплине "Индивидуальная гонка" лидирует российский экипаж.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНа втором месте идет команда из Китая, за ней следуют танкисты из Белоруссии. Замыкает четверку экипаж из Казахстана.Танк команды армии Сирии в индивидуальной гонке международных соревнований Танковый биатлон — 2018 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Евгений Биятов
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На втором месте идет команда из Китая, за ней следуют танкисты из Белоруссии. Замыкает четверку экипаж из Казахстана.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПо условиям гонки нужно было быстро и точно поразить мишени из штатного вооружения.Танк команды армии Вьетнама в индивидуальной гонке международных соревнований Танковый биатлон — 2018 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Евгений Биятов
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По условиям гонки нужно было быстро и точно поразить мишени из штатного вооружения.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкУчастникам предстояло преодолеть "гребенку", колейный мост, противотанковый ров, курган, косогор, "змейку" и минное поле, эскарп, контрэскарп и скоростной участок.Танки команды армии Ирана (на первом плане) и России в индивидуальной гонке международных соревнований Танковый биатлон — 2018 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Участникам предстояло преодолеть "гребенку", колейный мост, противотанковый ров, курган, косогор, "змейку" и минное поле, эскарп, контрэскарп и скоростной участок.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСборная России впервые вышла на полигон в третьем заезде против команд Ирана и Сербии.Команда армии России в индивидуальной гонке международных соревнований Танковый биатлон — 2018 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сборная России впервые вышла на полигон в третьем заезде против команд Ирана и Сербии.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкРоссияне победили, показав самую высокую скорость, которую пока удавалось развить в танковом биатлоне, — более 70 километров в час.Участники международных соревнований Танковый биатлон — 2018 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Россияне победили, показав самую высокую скорость, которую пока удавалось развить в танковом биатлоне, — более 70 километров в час.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкРезультат российских танкистов составил 19 минут 37 секунд. До рекорда им не хватило всего 27 секунд.Танк команды армии Киргизии в индивидуальной гонке международных соревнований Танковый биатлон — 2018 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Результат российских танкистов составил 19 минут 37 секунд. До рекорда им не хватило всего 27 секунд.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкРекорд трассы — 19 минут 20 секунд — установлен сборной России в 2017 году и до сих пор не побит.Участники международных соревнований Танковый биатлон — 2018 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Рекорд трассы — 19 минут 20 секунд — установлен сборной России в 2017 году и до сих пор не побит.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВсе участники, кроме экипажей Китая и Белоруссии, выступают на российских Т-72Б3.Танк команды армии Мьянмы в индивидуальной гонке международных соревнований Танковый биатлон — 2018 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Все участники, кроме экипажей Китая и Белоруссии, выступают на российских Т-72Б3.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкКитайские танкисты состязаются на своих "Тип 96". Белорусы привезли Т-72, модернизированный на предприятиях республики.Танки команды армии Армении (на первом плане) и Вьетнама в индивидуальной гонке международных соревнований Танковый биатлон — 2018 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Китайские танкисты состязаются на своих "Тип 96". Белорусы привезли Т-72, модернизированный на предприятиях республики.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСоревнования проводятся с 28 июля по 11 августа.Танк команды армии Таджикистана в индивидуальной гонке международных соревнований Танковый биатлон — 2018 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Соревнования проводятся с 28 июля по 11 августа.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВсего в 28 конкурсах участвуют 189 команд из 32 стран.Танк команды армии Сербии в индивидуальной гонке международных соревнований Танковый биатлон — 2018 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Всего в 28 конкурсах участвуют 189 команд из 32 стран.
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