Белорусские Як-13 впервые будут участвовать в конкурсе "Авиадартс-2018"

ПОЛИГОН ДУБРОВИЧИ (Рязанская область), 31 июл — РИА Новости. Учебно-тренировочные самолеты Як-130 белорусской команды впервые будут участвовать в международном конкурсе "Авиадартс-2018" в качестве легких (небронированных) штурмовиков, рассказал журналистам заместитель командира смешанной авиабазы ВВС Белоруссии подполковник Александр Адамонис.

"Впервые мы выставляем экипажи на вертолетах Ми-24 и самолетах Як-130, это новая для нас техника. Хотим показать, чего мы достигли, ее осваивая", — сказал он.

Адамонис пояснил, что белорусские экипажи Як-130 посоревнуются с российскими летчиками на Су-25 и Су-25СМ в номинации "Штурмовая авиация". Он подчеркнул, что команда из Белоруссии очень долго готовилась и рассчитывает выиграть в конкурсе.

"Мы участвуем в конкурсе третий раз, в 2016 году мы уже занимали второе место, теперь стремимся взять первое. Каждый год стараемся привезти новые, молодые экипажи. Это позволяет нам отследить развитие нашей летной школы. Данный конкурс — соревнования очень высокого уровня. Здесь лучшие пилоты своих стран, поэтому участвовать в нем — почетно и достойно", — сказал офицер.

Военные летчики из четырех стран, участвующие в международном этапе конкурса "Авиадартс", со вторника начали тренировочные полеты и пристрелку по учебным мишеням. В полетах приняли участие около 60 основных и резервных экипажей четырех стран — России, Белоруссии, Казахстана и Китая, каждый из которых выполнил по тренировочному заходу на полигон и контрольному с боевым применением по наземным целям.

Як-130 (по классификации НАТО – Mitten) предназначен для обучения и боевой подготовки летчиков на самолеты поколений "4+" и "5". Он способен выполнять задачи легкого штурмовика — уничтожать отдельные наземные объекты и малоскоростные воздушные цели. Впервые эта машина поднялась в воздух в 1996 году, а в 2002-м ее выбрали основным самолетов для подготовки летчиков ВВС России. Як-130 поставляются и за рубеж — их приобрели Алжир, Белоруссия, Бангладеш и Мьянма.