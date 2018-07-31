Минобороны России и Японии хотят добрососедских отношений, заявил Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время переговоров с главой МИД Японии Таро Коно и главой Минобороны Японии Ицунори Онодэрой. 31 июля 2018

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время переговоров с главой МИД Японии Таро Коно и главой Минобороны Японии Ицунори Онодэрой. 31 июля 2018

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Министерства обороны России и Японии делают шаги для достижения добрососедских отношений, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу после встречи с японским коллегой Ицунори Онодэрой.

"Убеждён, что сегодняшняя встреча стала очередным шагом в установлении партнёрских, добрососедских отношений между нашими странами и ведомствами", — сказал Шойгу журналистам.

По его словам, только объединив усилия можно достичь результатов в решении самых сложных задач в области безопасности, так как эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы в одиночку невозможно.

"Мы обменялись взглядами на вопросы военной безопасности государств, определили направления дальнейшего взаимодействия в оборонной сфере. Мы едины во мнении, что нужно продолжить практику консультаций по линии наших генеральных штабов", – добавил министр.

Как считает Шойгу, именно этот формат позволяет обсуждать и снимать взаимные озабоченности в сфере военной деятельности двух стран, в том числе в приграничных районах.

"Условились и далее укреплять связи в военно-морской области, позитивно оценили результаты совместных учений по поиску и спасению на море. Особо отметили значимость мероприятий военного сотрудничества, проводимых в рамках программы перекрёстных годов России и Японии", — заключил министр.