В Ивановской области установили бюст основателю ВДВ генералу Маргелову

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Памятный бюст герою Советского Союза, основателю воздушно-десантных войск генералу армии Василию Маргелову установлен на улице Островского города Кинешмы в Ивановской области, сообщило во вторник правительство региона.

В торжественном открытии памятника принимали участие врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский, военнослужащие, ветераны ВДВ, руководство регионального "Союза десантников" и местные жители.

"Это важно, это связь поколений, наша история, которой мы с вами по праву гордимся. В нашей области проживает более семи тысяч ветеранов ВДВ, из них только в Кинешме — 670 человек", — подчеркнул Воскресенский.

Глава региона выразил благодарность общественной организации – "Союзу десантников", ставшей инициатором установления бюста. Кинешма – второй город в Ивановской области, где увековечена память Василия Маргелова.

Участники церемонии подчеркнули значение нового памятного места в Кинешме для развития военно-патриотического воспитания.

"Финансирование работ по проектированию, изготовлению и установке памятного бюста осуществлялось за счет личных пожертвований представителей Кинешемской городской думы, "Союза десантников", предпринимательского сообщества. Бюст из бронзы изготовлен в Краснодарском крае в скульптурной мастерской Михаила Сердюкова", — отмечают власти.

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