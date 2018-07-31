КРАСНОДАР, 31 июл — РИА Новости. Наблюдатели из шести стран мира будут присутствовать на открытии международного конкурса по морской выучке "Кубок моря-2018", который проходит в Азербайджане, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Более 10 наблюдателей из шести стран мира будут присутствовать на церемонии открытия и этапах международного конкурса по морской выучке среди экипажей надводных кораблей "Кубок моря-2018". Церемония начнётся в 19.00 мск", — говорится в сообщении.

Как сообщается, наблюдатели из США, Бахрейна, Саудовской Аравии, Пакистана, Турции и Болгарии прибыли на военно-морскую базу "Пута" ВМС Азербайджана, чтобы оценить уровень профессионального мастерства участников соревнований.

Международный конкурс "Кубок моря-2018" проходит на военной морской базе "Пута" Азербайджанской республике с 31 июля по 10 августа. Всего в состязаниях принимают участие четыре команды: команду ВМФ России представляет малый артиллерийский корабль "Волгодонск" Каспийской флотилии, ВМС Казахстана – ракетный артиллерийский корабль "Мангыстау", ВМС Азербайджана – патрульный корабль "G-124", команда ВМС Ирана выступит на ракетном катере "Пейкан".