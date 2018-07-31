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Безопасность

Российская команда лидирует в конкурсе оружейников в рамках АрМИ-2018

Сюжет:
АрМИ - 2018 (31)
02311
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВоеннослужащие российской армии на самоходной артиллерийской установке (САУ) Мста-С. Архивное фотоВоеннослужащие российской армии на самоходной артиллерийской установке (САУ) Мста-С. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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САМАРА, 31 июл — РИА Новости. Российская команда лидирует по итогам двух этапов международного конкурса оружейников, который проходит в Пензенской области, сообщает пресс-центр соревнований.

Российский военный смотрит в бинокль. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Российская команда выиграла первый этап конкурса "Мастер-оружейник"
"На конкурсе в рамках Армейских международных игр-2018 "Мастер-оружейник", который проходит на полигоне "Учебный" в Пензенской области, определились лучшие оружейники по ремонту зенитных установок… Лучшее время, как и в первый соревновательный день, показала команда из России. Она выполнила задачи за 27.09 секунд", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, второе место заняла команда из Казахстана со временем 32.53 секунд, третье – команда из Узбекистана (36.14), четвертое – из Китая (36.15).

Военнослужащие состязались в экстремальной буксировке поврежденной 23-миллиметровой зенитной установки ЗУ-23 с условного фронта на базу и выполнении ее ремонта. Конкурсанты эвакуировали технику с "фронта" на четыре километра, на пути им было необходимо преодолеть водную преграду, курган, косогор, зараженные участки местности. После устранения недостатков команды выполнили контрольные стрельбы.

Конкурс по ремонту зенитной установки стал вторым этапом соревнований "Мастер-оружейник". До 5 августа командам также предстоит определить лучших оружейников по ремонту реактивных систем залпового огня и принять участие в комплексных эстафетах.

Стена огня и море грязи: соревнования по танковому биатлону в Подмосковье
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПо итогам первых двух дней "Танкового биатлона" в дисциплине "Индивидуальная гонка" лидирует российский экипаж.Танк команды армии России в индивидуальной гонке международных соревнований Танковый биатлон — 2018 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Евгений Биятов
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По итогам первых двух дней "Танкового биатлона" в дисциплине "Индивидуальная гонка" лидирует российский экипаж.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНа втором месте идет команда из Китая, за ней следуют танкисты из Белоруссии. Замыкает четверку экипаж из Казахстана.Танк команды армии Сирии в индивидуальной гонке международных соревнований Танковый биатлон — 2018 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Евгений Биятов
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На втором месте идет команда из Китая, за ней следуют танкисты из Белоруссии. Замыкает четверку экипаж из Казахстана.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПо условиям гонки нужно было быстро и точно поразить мишени из штатного вооружения.Танк команды армии Вьетнама в индивидуальной гонке международных соревнований Танковый биатлон — 2018 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Евгений Биятов
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По условиям гонки нужно было быстро и точно поразить мишени из штатного вооружения.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкУчастникам предстояло преодолеть "гребенку", колейный мост, противотанковый ров, курган, косогор, "змейку" и минное поле, эскарп, контрэскарп и скоростной участок.Танки команды армии Ирана (на первом плане) и России в индивидуальной гонке международных соревнований Танковый биатлон — 2018 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Участникам предстояло преодолеть "гребенку", колейный мост, противотанковый ров, курган, косогор, "змейку" и минное поле, эскарп, контрэскарп и скоростной участок.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСборная России впервые вышла на полигон в третьем заезде против команд Ирана и Сербии.Команда армии России в индивидуальной гонке международных соревнований Танковый биатлон — 2018 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сборная России впервые вышла на полигон в третьем заезде против команд Ирана и Сербии.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкРоссияне победили, показав самую высокую скорость, которую пока удавалось развить в танковом биатлоне, — более 70 километров в час.Участники международных соревнований Танковый биатлон — 2018 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Россияне победили, показав самую высокую скорость, которую пока удавалось развить в танковом биатлоне, — более 70 километров в час.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкРезультат российских танкистов составил 19 минут 37 секунд. До рекорда им не хватило всего 27 секунд.Танк команды армии Киргизии в индивидуальной гонке международных соревнований Танковый биатлон — 2018 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Результат российских танкистов составил 19 минут 37 секунд. До рекорда им не хватило всего 27 секунд.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкРекорд трассы — 19 минут 20 секунд — установлен сборной России в 2017 году и до сих пор не побит.Участники международных соревнований Танковый биатлон — 2018 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Рекорд трассы — 19 минут 20 секунд — установлен сборной России в 2017 году и до сих пор не побит.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВсе участники, кроме экипажей Китая и Белоруссии, выступают на российских Т-72Б3.Танк команды армии Мьянмы в индивидуальной гонке международных соревнований Танковый биатлон — 2018 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Все участники, кроме экипажей Китая и Белоруссии, выступают на российских Т-72Б3.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкКитайские танкисты состязаются на своих "Тип 96". Белорусы привезли Т-72, модернизированный на предприятиях республики.Танки команды армии Армении (на первом плане) и Вьетнама в индивидуальной гонке международных соревнований Танковый биатлон — 2018 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Китайские танкисты состязаются на своих "Тип 96". Белорусы привезли Т-72, модернизированный на предприятиях республики.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСоревнования проводятся с 28 июля по 11 августа.Танк команды армии Таджикистана в индивидуальной гонке международных соревнований Танковый биатлон — 2018 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Соревнования проводятся с 28 июля по 11 августа.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВсего в 28 конкурсах участвуют 189 команд из 32 стран.Танк команды армии Сербии в индивидуальной гонке международных соревнований Танковый биатлон — 2018 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Всего в 28 конкурсах участвуют 189 команд из 32 стран.
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