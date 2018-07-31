Российская команда лидирует в конкурсе оружейников в рамках АрМИ-2018

САМАРА, 31 июл — РИА Новости. Российская команда лидирует по итогам двух этапов международного конкурса оружейников, который проходит в Пензенской области, сообщает пресс-центр соревнований.

"На конкурсе в рамках Армейских международных игр-2018 "Мастер-оружейник", который проходит на полигоне "Учебный" в Пензенской области, определились лучшие оружейники по ремонту зенитных установок… Лучшее время, как и в первый соревновательный день, показала команда из России. Она выполнила задачи за 27.09 секунд", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, второе место заняла команда из Казахстана со временем 32.53 секунд, третье – команда из Узбекистана (36.14), четвертое – из Китая (36.15).

Военнослужащие состязались в экстремальной буксировке поврежденной 23-миллиметровой зенитной установки ЗУ-23 с условного фронта на базу и выполнении ее ремонта. Конкурсанты эвакуировали технику с "фронта" на четыре километра, на пути им было необходимо преодолеть водную преграду, курган, косогор, зараженные участки местности. После устранения недостатков команды выполнили контрольные стрельбы.

Конкурс по ремонту зенитной установки стал вторым этапом соревнований "Мастер-оружейник". До 5 августа командам также предстоит определить лучших оружейников по ремонту реактивных систем залпового огня и принять участие в комплексных эстафетах.