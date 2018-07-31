Команда Ирана намерена победить на конкурсе военных полицейских "АрМИ-2018"

ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.) — РИА Новости. Команда Ирана на конкурсе военных полицейских "АрМИ-2018" "Страж порядка" намерена одержать победу, сообщили журналистам во вторник в пресс-центре Армейских международных игр.

"Возглавляющий команду Исламской Республики Иран полковник Хушанг Хазан — чемпион Республики по скалолазанию заявил, что команда Ирана полностью готова к соревнованию и постарается взять первое место в конкурсе. Участие в конкурсе, прежде всего, это обмен опытом. Команда Ирана впервые участвует в соревнованиях военных полицейских", — говорится в сообщении.

Как отмечается, первый этап конкурса "Огневой" проводится в многофункциональном огневом центре парка "Патриот". В ходе этапа военные полицейские поражают мишени, имитирующие условного противника, из автомата АК-74 и пистолета ПМ.

Всего "Страж порядка" включает четыре этапа: стрельбу из штатного стрелкового оружия, преодоление полосы препятствий, гонку патрульного наряда с использованием легковых автомобилей, а также командную гонку по преодолению естественных преград.