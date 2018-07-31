Эксперты СНГ обсудят создание объединенной системы связи вооруженных сил

МИНСК, 31 июл – РИА Новости. Эксперты стран СНГ обсудят в среду в Минске проект соглашения об объединенной системе связи вооруженных сил государств – участников Содружества, сообщается на сайте Исполкома СНГ.

"В Исполнительном комитете СНГ 1-2 августа состоится заседание экспертной группы по согласованию проекта соглашения о совместной (объединенной) системе связи вооруженных сил государств – участников Содружества независимых государств", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект соглашения разработан Генштабом ВС РФ. "Ожидается, что совместная (объединенная) система связи будет создаваться, наращиваться и функционировать в интересах обеспечения необходимого качества управления за счет наиболее полного и эффективного использования имеющегося ресурса систем связи национальных вооруженных сил, государственных сетей связи государств – участников соглашения", — подчеркивается в сообщении.

В Исполкоме добавили, что "принятие соглашения в дальнейшем позволит определить общие взгляды на развитие и совершенствование системы, единые организационно-технические подходы к сотрудничеству в этой сфере, а также будет стимулировать приоритетное оснащение национальных вооруженных сил современной военной техникой (оборудованием) связи".

Отмечается, что реализация положений документа не потребует выделения дополнительных финансовых средств и не повлечет за собой прекращения действия ранее принятых международных договоров в этой сфере.