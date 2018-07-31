Российские военные освободили от "диверсантов" объекты в Таджикистане

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл — РИА Новости. Российские военные в ходе учений освободили от условных диверсантов военные объекты в Таджикистане, сообщает во вторник Центральный военный округ (ЦВО).

"Противодиверсионные учения прошли на 201 российской военной базе в Республике Таджикистан, в ходе которых военнослужащие освободили захваченные условными террористами военные объекты", — говорится в сообщении.

Подразделение антитеррора по сигналу в кратчайшие сроки выдвинулось к захваченному условными боевиками объекту, блокировало его и уничтожило условных террористов. В ходе тренировок военные также отработали мероприятия по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БЛА) противника.

"Быстрота принятия решений и слаженность работы подразделений — это основные признаки, по которым оцениваются подразделения антитеррора", — отмечается в сообщении.

По решению командующего войсками округа генерал-лейтенанта Александра Лапина, во всех соединениях ЦВО созданы специальные группы по противодействию беспилотникам, в которые входят специалисты радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Спецгруппы созданы в целях внедрения боевого опыта, накопленного в ходе контртеррористической операции в Сирии.

Специальные группы используют станции радиопомех, которые могут блокировать системы навигации и управления БЛА. Особое внимание уделяется работе новой группы на военной базе в Таджикистане, где сложные климатические условия. Основная задача военнослужащих – выявление БЛА и противодействие беспилотникам различного типа, уточняет округ.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.