Восточный военный округ отмечает столетний юбилей

ХАБАРОВСК, 31 июл — РИА Новости. Восточный военный округ во вторник отмечает свой 100-летний юбилей, основные торжества пройдут в 4-5 августа в Хабаровске, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы округа Александр Гордеев.

Дальневосточный военный округ (ДВО) был образован в 1918 году в соответствии с декретом Совета Народных комиссаров. Воины-дальневосточники мужественно сражались за восточные рубежи отечества в годы интервенции 1918-1925 годах, участвовали в сражениях Великой Отечественной войны, в августе 1945 года — в разгроме Квантунской армии Японии, поставив точку во Второй мировой войне. С 2010 года в ходе военной реформы был образован Восточный военный округ, куда помимо ДВО вошли часть Сибирского округа, Тихоокеанский флот и части ВВС и ПВО.

"Датой образования округа считается 31 июля. Праздничные мероприятия, посвященные 100-летию военного округа, состоятся 4-5 августа в Хабаровске. Для участия в торжествах приедут и ветераны ДВО из Москвы", — сказал Гордеев.

Он отметил, что в честь 100-летия военного округа в субботу состоится возложение цветов к мемориалу на площади Славы, а также к памятникам маршалам Советского Союза Родиону Малиновскому и Александру Василевскому. На центральной набережной развернут выставку боевой техники, где представят легендарный танк Т-34, реактивную систему "Катюша", образцы ретро-автомобилей, а также современные образцы техники, стоящей на вооружении войск округа.

По его словам, в воскресенье на стадионе имени Ленина состоится театрализованное представление "100 лет на страже восточных рубежей России". Над набережной Хабаровска пролетят вертолеты армейской авиации округа и легкомоторные самолеты хабаровских авиаклубов.