В Самарской области миротворцев и мотострелков подняли по тревоге

САМАРА, 30 июл — РИА Новости. Более 1,5 тысяч миротворцев и мотострелков 2-й общевойсковой армии подняты по тревоге в Самарской области, сообщает в понедельник пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Более 1,5 тысяч военнослужащих миротворческой и мотострелковой бригад 2-й общевойсковой армии, дислоцированных в Самарской области, подняты по тревоге и приведены в высшие степени боевой готовности", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, мотострелки приступили к совершению двухсоткилометрового марша в Оренбургскую область на штатной технике – автомобилях "Урал" и "КамАЗ", а также бронетранспортерах БТР-82АМ.

На Тоцком полигоне два соединения проведут двустороннее учение. Солдаты и офицеры отработают взаимодействие межвидовых подразделений: авиации, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), расчетов БПЛА, а также выполнят задачи по наступлению и обороне. К учениям будет привлечено свыше 400 единиц автомобильной и специальной техники. Отдельный день выделят под отработку тактических действий с боевой стрельбой.

Отмечается, что учение, которое планируется провести с учетом боевого опыта, полученного в Сирии, пройдет под руководством командующего 2-й общевойсковой армией ЦВО генерал-майора Рустама Мурадова.