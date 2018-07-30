В Ногинске открылся этап конкурса "Дорожный патруль" в рамках АрМИ

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Торжественное открытие международного этапа конкурса "Дорожный патруль" в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2018) состоялось на полигоне "Ногинский" в Подмосковье, сообщил в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

"На полигоне "Ногинский" Московского высшего общевойскового командного училища состоялось зрелищное открытие Международного этапа конкурса "Дорожный патруль" в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2018)", — говорится в сообщении.

На торжественном открытии конкурса с напутственными словами выступил начальник Главного управления военной полиции Минобороны РФ генерал-лейтенант Владимир Ивановский. "Главной целью конкурса является повышение уровня профессиональной подготовки, расширение военно-технического сотрудничества по линии военной полиции и самое главное – обеспечение безопасности дорожного движения специалистами с использованием военного автотранспорта", — сказал он.

Отмечается, что зрителям были представлены показательные выступления команды военной автомобильной инспекции — "автомобильный вальс" на автомобилях ВАИ, отражение нападения диверсионных и террористических групп на гуманитарную колонну, охраняемую с воздуха боевыми вертолетами Ми-8.

В этом году участие в конкурсе "Дорожный патруль" принимают команды из Армении, Ирана, Китая и Узбекистана."Мы приехали на соревнования, чтобы обменяться опытом по организации безопасности движения с использованием военного автотранспорта, отработать навыки и повысить уровень своей подготовки с целью обучения своих военнослужащих", — сказал начальник команды Китайской Народной Республики полковник Чень Сяомин.