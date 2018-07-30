Российские военные выиграли первый этап конкурса разведчиков на АрМИ-2018

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российская команда лидирует по итогам первого этапа международного конкурса разведчиков в Новосибирской области, сообщил пресс-центр Армейских международных игр.

"По итогам первого этапа международного конкурса "Отличники войсковой разведки-2018", который проходит в Новосибирской области, лидирует команда Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на первом этапе соревнований участникам предстояло выполнить десантирование парашютным способом и совершить марш-бросок в полном обмундировании на расстояние свыше 15 километров. "При этом военнослужащие должны были определить координаты маршрута, установить связь с командованием и пройти 7 контрольных точек. Российской команде удалось выполнить задачу за 1 час 46 минут и 9 секунд", — говорится в сообщении.

Также разведчики продемонстрировали навыки по засаде на грузовой автомобиль и захвату заложников. Добавляется, что вторую и третью строчку по итогам первого этапа соревнований занимают команды из Узбекистана и Казахстана.

В международном этапе конкурса "Отличники войсковой разведки-2018" принимают участие команды из России, Китая, Узбекистана, Зимбабве, Судана, Белоруссии, Армении и Казахстана. Отмечается, что на следующем этапе разведчикам предстоит продемонстрировать навыки вождения боевых машин пехоты.