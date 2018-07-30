Российские военные выиграли первый этап конкурса "Десантный взвод"

ПСКОВ, 30 июл — РИА Новости. Команда российских десантников выбилась в лидеры по итогам первого этапа международного конкурса десантных подразделений "Десантный взвод", который проходит в Псковской области, сообщил в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны России.
"В понедельник завершился первый этап конкурса, по его итогам Россия выбилась в лидеры соревнований. На втором месте команда из Китая, на третьем — Иран", — сообщили представители ведомства.
В департаменте также добавили, что в понедельник под Псковом десантники десяти стран вступили в борьбу за звание "лучших среди равных".
"В ходе первого этапа соревнований участники выполнили десантирование в составе взвода с высоты 800 метров из вертолетов Ми-8. Все команды, кроме представителей Китая, десантировались на парашютных системах российского производства Д-6, китайские десантники выступали на отечественных парашютах П-11. После приземления участники соревнований совершили сбор на площадке приземления, прошли в составе команды обязательное взвешивание и совершили марш-бросок протяженностью 10 километров по живописным местам Псковщины", — уточнили в Минобороны.
В Минобороны также добавили, что за выполнением всех требований и положений конкурса внимательно следит судейская коллегия, в которую вошли представители всех стран-участниц. "Результаты команды складываются из общего времени: десантирование в составе взвода, сбор на площадке приземления и совершение марш броска, а также штрафного времени, добавленного за невыполнение оценочных показателей", — пояснили в ведомстве.
Международный конкурс десантных подразделений "Десантный взвод" проходит в Псковской области с 28 июля. Старт соревнованиям дал командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Андрей Сердюков.
Международный конкурс десантных подразделений "Десантный взвод" проходит в рамках АрМИ-2018 (Армейских международных игр) с 28 июля по 9 августа. Основные этапы соревнований пройдут на полигонах Струги Красные и Завеличье в Псковской области. Значительную часть сборной России составляют военнослужащие 76-й дивизии, которая дислоцируется на территории региона.