На черноморском побережье Кубани пройдут учения ЮВО

КРАСНОДАР, 30 июл — РИА Новости. Командный пункт 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в ходе учений, которые пройдут на удаленных полигонах во взаимодействии с авиацией и флотом, развёрнут на черноморском побережье, сообщает пресс-служба ЮВО.

Как информирует пресс-служба, ротные тактические учения пройдут на различных участках черноморского побережья от Тамани до полигона Нагвалоу в Абхазии в период с 1 по 15 августа. В общей сложности в них примут участие более 2,5 тысячи военнослужащих и будет задействовано около 600 единиц военной техники.

"Управление 49-й общевойсковой армии ЮВО… развернуло командный пункт в полевых условиях в одном из районов черноморского побережья Краснодарского края", — говорится в сообщении. В учениях задействуют мотострелковое соединение из Ставропольского края, ракетное соединение, дислоцированное на Кубани, а также подразделения российской военной базы в Абхазии.

"Мотострелковым ротам предстоит провести учения в едином замысле на общевойсковых полигонах, удаленных друг от друга на значительные расстояния… Их поддержат вертолеты армейской авиации, истребители, бомбардировщики и штурмовики, а также корабли Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. В состав развернутого командного пункта направят своих представителей командующие 4-й армии ВВС и ПВО и Черноморского флота", — отмечает пресс-служба ЮВО.